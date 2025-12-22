政治獻金案 柯文哲：司法不可選擇性適用

民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，柯昨天前往台北地院出庭應訊，場外許多支持者為他加油鼓勵。記者葉信菉／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，昨傳喚柯及其辦公室前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟，與檢察官行辯論程序。檢察官指控柯侵占六百萬元捐款，表示「你的政治獻金，不是你的錢」；柯說，司法不可選擇性適用，否則會失去人民信任。

柯文哲出庭前表示，檢察官在法庭一直強調公平，「對！公平就好，我也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好。」他說，台灣過去不是沒選舉，未來也不是沒選舉，「將來他們也要用同樣的標準，去追究過去的候選人，去處理未來的候選人嗎？」

廣告 廣告

柯說，司法目的不僅在維護社會秩序，也在保障人民權利，不可選擇性適用，否則會失去人民信任。

檢方指控，柯侵占基隆市副市長邱佩琳轉交三筆共六百萬元政治獻金。檢指控三名捐款人證稱要捐民眾黨，但民眾黨沒收到，柯稱錢都用於選舉，但未提出證明，柯說捐給民眾黨就是捐給他，也無法律依據。

檢方說，政治獻金有公益性質，是基於公益向不特定人收取，沒有財產私密性，不能用於經營公司、買豪宅、買股票、償還私人債務、從事營利事業，競選剩餘款須限定使用於公益，用不完須繳回國庫。

檢方指出，柯曾說「不覺得錢是我的，就算大家捐的，也是大家的」，之後卻答辯說捐款人認為民眾黨等於柯，捐給黨就是捐給他，但「你的政治獻金，不是你的錢」，柯將錢轉入私人帳戶、侵占入己，構成公益侵占罪。

【看原文連結】

更多udn報導

冬季曬厚重衣服「1招超快乾」 網實測：不怕潮溼悶臭味

低潮結束了！2026年「3大生肖」最容易鹹魚翻身

女星上台領獎跌倒現場驚呼一片 意外美到「摔出神圖」

吃橘子別再丟掉這部位 助血管軟化、預防動脈硬化