政治獻金案 柯文哲：我沒有要特權 公平對待就好

（中央社記者林長順台北22日電）台北地院審理政治獻金案，今天進行言詞辯論。柯文哲下午開庭前受訪時表示，檢察官在法庭上一直在強調「公平、公平、公平」，對，公平就好，他也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好。

柯文哲說，請注意，台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，今天不管做什麼，他只要問一個問題，「他們（檢察官）將來要用同樣的標準，去追究過去的候選人，去處理未來的候選人嗎」。

柯文哲強調，其實司法的目的不僅在維護社會秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人民的權利，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院自12月15日起進行言詞辯論程序，上週進行京華城案圖利、行收賄部分的言詞辯論。威京集團財務經理張志澄等部分被告已辯論終結，合議庭訂於明年3月26日下午2時30分宣判。

北院排定今天就前柯文哲競選總部財務長李文宗、木可公司董事長李文娟、柯文哲等被告涉及政治獻金案公益侵占、背信等案情進行言詞辯論程序。檢察官上午進行論告後，柯文哲、李文宗、李文娟及辯護人於下午繼續答辯。（編輯：方沛清）1141222