政治獻金案 柯P喊話公平就好

台北地院審理柯文哲涉政治獻金案，22日傳訊柯文哲（右二）。他說，沒有要求特權，公平對待就好。（林偉信攝）

台北地院審理柯文哲涉總統大選政治獻金案，22日傳訊柯、前眾望基金會董事長李文宗，以及木可公司負責人、李的胞妹李文娟，公訴檢察官論告後，李文宗兄妹都作無罪答辯；李文宗說沒想到參加總統大選就變成貪汙壞人，李文娟則稱，她對法律無知沒有會計觀念，遭受不實汙衊和指責；庭末，審判長江俊彥諭知，今（23）日下午2時傳喚柯文哲，由他及律師針對政治獻金案被控公益侵占及背信罪嫌部分，進行答辯。

柯文哲昨在法院外接受採訪時說，檢察官在法庭一直強調公平，「對！公平就好，我也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好」，他說，司法的目的其實不只在維護社會秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人民的權利，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。

李文宗昨答辯時說，從沒想過他會被捲入京華城案，偵查檢察官林俊言偵訊他時疾言厲色說要打擊貪汙犯罪，讓他彷彿看到高高在上的蝙蝠俠，實際卻是赤裸裸地預設立場、先入為主、羅織故事、入人於罪，李文娟也作無罪答辯。

經過一整天辯論程序，審判長江俊彥諭知李文宗、李文娟辯論終結，明年3月26日宣判，李文娟最後問審判長「我現在可以跟李文宗講話嗎？」審判長回答，這確實是個法律問題，因為二審有傳喚相關證人的程序，現在不適合直接說可以或不可以。

本案被起訴的11名被告，北院審理至今，會計師端木正23日上午辯結，柯文哲、威京集團主席沈慶京及台北市議員應曉薇3位被告預計24日辯論，其他被告都辯結、不需再出庭。