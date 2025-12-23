政治獻金涉侵占、背信 柯文哲下午答辯

（中央社記者林長順台北23日電）北院審理京華城等案，昨天起進行政治獻金部分案情言詞辯論，公訴檢察官論告後，由李文宗、李文娟及辯護人答辯。北院排定今天上午就端木正涉案部分言詞辯論，下午則由柯文哲及辯護人答辯。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院自15日至19日先就京華城案涉圖利、行收賄部分言詞辯論程序，審判長分別諭知威京集團財務經理張志澄、應曉薇的顧問吳順民、前台北市副市長彭振聲、前北市都發局長黃景茂、前都委會執行秘書邵琇珮等人辯論終結，訂於明年3月26日下午2時30分宣判。

北院昨天就前柯文哲競選總部財務長李文宗、木可公司董事長李文娟、柯文哲涉及政治獻金、背信相關部分進行言詞辯論程序。昨天完成檢察官論告及李文宗、李文娟及辯護人答辯。北院排定今天上午進行會計師端木正涉案部分言詞辯論，柯文哲及辯護人答辯則安排在今天下午進行。（編輯：李淑華）1141223