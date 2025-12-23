政治獻金絕對沒私用 柯文哲淚提陳佩琪跪著擦地「我們家沒佣人！」

民眾黨前主席柯文哲赴北院開庭。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

台北地方法院今（23日）審理政治獻金案，下午由民眾黨前主席柯文哲答辯，他痛批，檢方搞錯重點，重點是政治獻金有無合法使用，而非政治獻金是個人還是國家的，並指連他的失智岳母、死去多年的岳父帳戶也被查過一遍；最後，他提到自己當台北市長時，有次晚上回家看到陳佩琪在跪在地上擦地板，他忍不住哽咽落淚，稱「我們家沒有佣人！」

柯文哲指出，今天或許是他在一審之前，最後在法庭上陳述的機會，他也感謝法官在3個月前讓他交保，讓他有段時間閱讀相關資料，他先提到京華城案，他認為，京華城案看似複雜，但很簡單，核心議題就是柯文哲到底有無介入並下達圖利指令，這麼簡單的事，卻因政治介入司法以後，變得完全複雜。

廣告 廣告

對於政治獻金案，柯文哲說，檢方根本搞錯重點，重點是政治獻金有無合法使用，而不是爭執政治獻金是個人的還是國家的，他從來就沒有講政治獻金是個人的，這些錢是支持者捐給柯文哲、民眾黨發展用，一定會珍惜使用，檢方卻搞抹黑的認知作戰，你們抹黑的罪名，荒謬牽強，會變成北檢的污點，更重要的是摧毀人民對司法的信任。

柯文哲提到，檢方動用國家機器查了一年，他們全家、民眾黨都被查過一遍，聽陳佩琪說，連失智的岳母，還有死去多年的岳父的帳戶也被查，請問到底查到什麼？做夢都沒想到，柯文哲怎麼會那麼乾淨？

柯文哲表示，檢察官沒實際參加過選舉，但不代表可以脫離違背事實和現行法規，很多事應用嘗試判斷，並嗆檢方要走出地檢署，去台南、高雄，現在民進黨正在辦初選，每個候選人都在比看板數量，大型看板在熱門位置最貴有那種100萬的，普通的也要1到3萬元，他在整個總統大選期間，全台掛的看板數量。比不上現在任何一個民進黨高雄市長初選候選人在一個行政區掛的數量，錢從哪來？檢方要比照對付柯文哲的方式一併偵辦？

柯文哲直言，即使威京集團主席沈慶京最後被判無罪，公司也差不多完蛋，這是很大的集團，若公司倒了，檢方有無想過上千個家庭怎麼辦？自以為在執行國家司法，其實在作孽。

柯文哲指出，很多民眾黨支持者被傳訊騷擾，更多同仁度過驚慌害怕的一年，只是為了對付柯文哲，傷害這麼多無辜的人，這就是我們國家的司法嗎？若當初用平常心辦這案子，不會搞成這麼大，太針對性對他的辦案當然不公平，但更嚴重的是司法失去人民信任。此外，政治干擾司法，理論上應維持社會公平正義的司法機關，怎麼會跟特定媒體搞在一起，重創台灣社會司法信任度，該案後，整個社會要重整，不曉得要花多少時間。

柯文哲說，民眾黨是新興政黨，有需要改進的地方，也有做不好的地方，但不是壞人，絕對沒挪用政治獻金做私人使用。柯文哲隨後提到，他很節儉，並稱自己當台北市長時，有次回家看到妻子陳佩琪，一開門就看到陳跪在地上擦地板，並哽咽：「我們家沒有佣人！」柯多次清痰，並忍不住落淚。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中選會主委提名 羅智強：肯定游盈隆相對中立

賴清德要醫生幫預算案 民眾黨：踐踏醫師倫理、動搖醫病信任