政治獻金被控公益侵占及背信 柯文哲：我沒有要特權 公平對待就好
北院審理京華城及柯文哲政治獻金案，12月15日至19日京華城案涉及圖利、行收賄罪大部分言詞辯論，今天（22日）進行政治獻金案涉公益侵占、背信等案言詞辯論，傳喚被告前台北市長柯文哲、柯文哲競選總部財務長李文宗、木可公司董事長李文娟到庭。柯文哲下午開庭前受訪時表示，檢察官在法庭上一直在強調「公平、公平、公平」，對，公平就好，他也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好。
台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。
柯文哲說，請注意，台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，今天不管做什麼，他只要問一個問題，「他們（檢察官）將來要用同樣的標準，去追究過去的候選人，去處理未來的候選人嗎」。
柯文哲強調，其實司法的目的不僅在維護社會秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人民的權利，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。
台北地方法院自15日起進行言詞辯論程序，公訴檢察官於15日全日、16日上午就京華城案涉圖利、行、收賄部分進行論告，柯文哲、沈慶京、威京集團財務經理張志澄、應曉薇的顧問吳順民、前台北市副市長彭振聲、前北市都發局長黃景茂、前都委會執行祕書邵琇珮言詞及辯護人先後進行答辯。
審判長已於18日分別諭知張志澄、吳順民、彭振聲、黃景茂、邵琇珮涉案部分辯論終結，訂於明年3月26日下午2時30分宣判。原訂18日下午應曉薇及辯護人答辯部分，移至12月23日下午進行。
北院排定今天就柯文哲、李文宗、李文娟涉及政治獻金、背信相關部分進行言詞辯論程序。檢察官上午進行論告後，柯文哲、李文宗、李文娟及辯護人預計於下午答辯。12月23日上午將進行會計師端木正涉案部分言詞辯論，12月23日下午及24日全天進行結辯，若先前已辯論終結的被告，無須到庭。
