政治獻金「繞路」即不法！檢1事重炮反問柯文哲：你有沒有覺得很諷刺？

〔記者劉詠韻／台北報導〕前北市長柯文哲除捲政治獻金爭議，亦涉公益侵占罪，台北地方法院今開庭續審。檢方論告指，柯與李文宗、李文娟三人「研究法律後仍選擇規避」，利用人力重疊，將眾望基金會公益資金挪付民眾黨秘書長周榆修等人薪資及辦公室租金，不法總額逾7000萬元。檢方批評，此「繞路」操作形同掏空公益法人，更於庭末重砲反問，「柯市長，我們上週引用您以前說過的話，你有沒有覺得很諷刺？」

檢察官陳思荔論告指出，眾望基金會原為公益法人，但實際運作卻高度重疊民眾黨與競選團隊人力，多名受薪人員包括林子揚、張瑞芳、林保淳、洪紹穎、黃心緗、許芷瑜及顧旻，雖領取基金會薪水，卻未從事基金會業務，資金實際用於民眾黨及競選團隊支出。

陳思荔表示，基金會資金的挪用還包括兩大方向，一是支付民眾黨及競選總部辦公室租金，而基金會自2022年1月至2024年2月，承租台北市松山區南京東路三段261號2樓A2、A3及3樓D單位，租用面積共163.54坪，月租金27萬元，累計支付378萬元。她質疑，儘管柯文哲辯稱政治獻金專戶隔年曾捐款200萬元給基金會，以補償租金，但該筆捐款僅是「消化、移轉政治獻金」，非返還基金會墊付款，性質不同。

陳思荔說，另用在支付民眾黨及競選總部人員薪資，包括秘書長周榆修、發言人戴于文等人，以及上述未從事基金會業務的多名人員。她補充，這些資金挪用行為顯示柯文哲與李文宗、李文娟在總統大選期間，未顧及基金會設立宗旨，恣意支配公益資金，掏空基金會財產。

陳思荔接著說，柯文哲為眾望基金會實際負責人，掌握資金使用與決策，李文宗負責資金執行與協調，李文娟則涉及開立不實發票及公司營運資金流，另涉商業會計法第71條第1款，而三人在總統大選期間，共同挪用基金會捐款，支付競選辦公室租金及人事費用，已經構成公益侵占及背信行為。

檢方統計，本案公益侵占總額包括，600萬元、1500萬元、124萬1,036元、4133萬5588元、77萬166元、300萬元、100萬元，合計6234萬6790元；共同背信金額則為 827萬1095元。

陳思荔表示，柯文哲侵占工作簿所載民眾黨款項，涉犯公益侵占罪；柯與李文宗、李文娟共同侵占總統大選政治獻金，論以共同正犯，李女另涉商會法填製不實憑證罪。此外，柯與李文宗共同挪用眾望基金會捐款，另涉犯背信罪。

庭末，陳思荔亦指，不法侵佔意圖並非因不懂法律，而是「研究法律、了解法律後仍選擇規避」，政治獻金自始即設計「繞路」操作，逃避收支及用途監管。她直言，「現實是少數超級有人可以投兩次票，一次用選票，一次用鈔票。柯市長，我們上週用了你以前很多的語錄，你有沒有覺得很諷刺？」

最後，陳思荔語氣微慍地表示，「我們從來不怕陽光，因為陽光會照進法庭，也不怕陽光照射；而本案判決至關重要，懇請審判長及法官捍衛政治獻金法。」

檢方上週於庭訊引用柯文哲過去的金句語錄，包括「因為貪，所以污」、「因為清，所以白」、「用刀叉吃人肉，是京華城案的寫照」、「那也不是直接進你的帳戶，所以現在的政商關係，有時候開玩笑就說，用刀叉在吃人肉，都是很高雅的，這些所謂複雜的政商關係，就是選舉費用來的」等語。

台北地院審理京華城案，前台北市長柯文哲出庭。(記者王藝菘攝)

