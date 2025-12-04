政治硬槓、經濟跪求？中對高市怒火未消 之前高傲的「他」卻喊日企「快來投資」

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗上（11）月的「台灣有事即日本有事」發言引起中國反彈，事件至今近一個月，中方仍持續跳腳。據《紅星新聞》報導指出，中國商務部發言人何亞東今（4）日在例行記者會上，針對高市早苗近期涉台錯誤言論再度敦促日方立即糾正錯誤言行。至於日企在中國投資是否仍具重要性，他則未正面回應，僅表示，中國外商投資企業數量年增 14.7%，中國仍然有投資的發展潛力。

記者會中，針對外界關切「多家日本企業評估縮減對中布局，日企在中國投資是否仍具重要性」，何亞東回應指出，高市早苗的涉台發言已嚴重破壞中日關係的政治基礎，日方對此負有不可推卸的責任。不過他也同步強調，中國仍是全球第二大消費市場，同時是新一輪科技革命與產業變革的重要應用場域，中方始終是外資理想、安全且具發展潛力的投資目的地。

廣告 廣告

何亞東進一步指出，今年中國新設立外商投資企業達5.4萬家，和去年相比增加 14.7%，包括日資企業在內的多國企業仍持續看好中國市場。

據 X 帳號「總裁簡報」指出，約兩週前在北京，中國外交部亞洲司司長劉勁松曾以較為強硬態度送別日本外務省亞洲局局長金井正彰。 圖：翻攝自 日本共同通訊社

中國一方面對日方涉台言論強硬施壓，一方面又悄悄釋放「穩商」訊號，引發中國網友討論。據 X 帳號「總裁簡報」指出，約兩週前在北京，中國外交部亞洲司司長劉勁松曾以較為強硬態度送別日本外務省亞洲局局長金井正彰；而兩週後在大連，同樣是劉勁松，則公開向大型日企製造商喊話，希望日商能安心在中國發展，態度轉趨溫和誠懇，「前後不一」引發議論，「根本是人格分裂型外交」、「又罵又哄，笑掉大牙」。

該帳號也評論指出，近年來在王毅主導的外交路線下，中國對外政策趨於強硬，外資企業流失情況明顯，其實對就業市場已造成長期衝擊。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

解放軍「特種機」東海被秀導彈威脅! 遠海訓練遭外機逼近百米 對峙20分鐘

中國是盟友? 川普才簽台灣保護法案 貝森特隔天就「打圓場」這麼說…..