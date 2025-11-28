政治穩、名校多 澳洲置產成長3成

地緣政治影響，促使部分台灣民眾赴海外置產，過去海外熱門置產區包括日本、馬來西亞、泰國等東亞一帶，近來傳出澳洲，甚至阿布達比等中東一帶都向台灣置產族招手。

在澳洲墨爾本經營超過10年的跨國房產平台「瑞地國際」（NORD International）台北直營分公司27日成立，導入「一站式跨國服務」，協助台灣高資產族群澳洲置產，從選屋、貸款、交屋到租賃管理全包辦。所謂「一站式服務」就是涵蓋選屋、貸款、交屋、家具採買、租賃管理，甚至延伸至子女教育與家族信託，讓投資人即使身在台灣，也能輕鬆當澳洲房東。

瑞地國際台灣分公司執行長張左昇分析，一般人會到海外置產的主要原因，除了政治形勢穩定外，很多家長會希望替子女找一個比較合適且優質的學習環境，以澳洲槍枝管制嚴格、治安良好，與台灣時差約2小時、航程8到9小時，都比美國好，加上澳洲世界排名前百大學校數，也已超越加拿大，對外國人的稅制也比加拿大優越。就他觀察，近來到澳洲置產民眾較過去成長3成。

不過，張左昇強調，澳洲政府也不太允許炒房，因此，澳洲房價與租金資訊公開透明，相當於實價登錄機制。仲介也會依市場評估報告定價，避免過度溢價，海外買家只能買預售屋跟新成屋，沒有澳洲的公民身分，是不能買二手房。綜觀而言，澳洲近10年來的房價很平穩，大概每年以5％至8％的幅度增長。

在澳洲房產交易制度與安全性部分，張左昇表示，澳洲買賣雙方各有律師，資金匯入建商律師的信託帳戶並受政府審核，不入建商戶頭，降低海外糾紛風險。

另昨日阿布達比官方開發商Modon也宣布正式進軍台灣市場，並同步發表位於阿布達比國際金融中心（ADGM）核心地段的旗艦建案 Muheira II。