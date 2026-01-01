政治素人卻是行政熟手！林國漳專訪：以30年專業超越政治光譜，做「縣民優先」的全民縣長

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳律師接受周玉蔻《新聞放鞭炮》節目專訪，以三十年專業超越政治光譜，做「縣民優先」的全民縣長。（林國漳競辦提供）

▲民進黨宜蘭縣長參選人林國漳律師接受周玉蔻《新聞放鞭炮》節目專訪，以三十年專業超越政治光譜，做「縣民優先」的全民縣長。（林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳律師於今（一）日接受周玉蔻《新聞放鞭炮》節目專訪。面對外界將其標籤為「政治素人」，林國漳展現自信，強調自己雖是首度從政，但憑藉三十年在地的法律實務及縣政參與的經驗，絕非「行政生手」。林國漳表示，宜蘭正處於高鐵建設、城鄉轉型的關鍵期，他將以「縣民優先」為目標，爭取超越黨派的認同。

廣告 廣告

為何披掛上陣？「宜蘭轉型關鍵期，需專業者掌舵」。被問及為何選擇在此刻投入選戰，林國漳坦言，宜蘭目前正面臨轉型的關鍵階段，許多重大工程即將啟動，需要一位具備法律素養、能公平服務各界的領導者，「在最關鍵的時刻，我希望能當一個『全民縣長』，將過去服務個人的法律能量，擴大到服務全體宜蘭縣民。」

跨黨派視野：民進黨團結一致，為全體縣民謀福利。談到宜蘭目前的選情，林國漳感謝民進黨內不分派系的全力支持。他強調，雖然黨內空前團結，但他參選的出發點始終是「縣民優先」。林國漳承諾，未來執政將超越黨派立場，以全體宜蘭人的福祉為第一優先，帶領宜蘭走出新局，成為一位真正服務全民的縣長。

不畏政黨標籤：受徵召是責任，用法律專業贏得信任。針對選戰策略，周玉蔻詢問為何不以「無黨籍」身分參選？林國漳直言，既然接受民進黨徵召，這既是權利也是承擔的義務，他並不擔心被貼上政黨標籤。他感性表示，在宜蘭在地法律服務已三十年，許多鄉親認識的是「林律師」而非特定黨派成員，「我相信許多鄉親不會單純用政黨角度來看待我，我有信心能突破政治光譜，贏得更多人的認同。」

反對「政治素人」質疑：專業律師心裡有一把尺。主持人提及過去部分案例讓大眾對「政治素人」掌握行政權感到不安，特別是未來宜蘭涉及高鐵土地徵收等複雜利益。林國漳對此堅定回應，自己專攻行政法，過去也曾協助處理許多公務員貪瀆案，「我知道界線在哪」。他強調，多年律師生涯見過形形色色的人事物，自己心裡有一把尺，法律專業就是他處理政務、確保行政公正的最強後盾。

肯定憲訴法判決：回歸憲法保障民主的核心價值。身為法律專業人士，林國漳也針對近期憲訴法判決發表看法。他高度認同五位大法官以「憲法權力分立」精神所做的判決，認為這符合民主機制。他精闢分析：「憲訴法雖是法律位階，但法律之上更有憲法，這個判決成功跳脫了法律的窠臼，回歸憲法保障民主的核心價值。」