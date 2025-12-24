政治素人橫空出世選宜蘭縣長？被賴清德提名欽點的林國漳是誰？首談參選內幕與宜蘭政見藍圖
林國漳端宜蘭藍圖：高鐵五大轉運站、深度旅遊、無污染高科技破三大困境
民進黨2026宜蘭縣長參選人林國漳今（24）日接受黃暐瀚專訪，這位從未選過任何公職的「政治素人」橫空出世就挑戰縣長，不免引發外界好奇。林國漳在節目中坦言，過去曾多次拒絕從政邀約，包括林聰賢縣長第二任時就想傳承給他，但他當時婉拒。直到去年10月賴清德登門拜訪，考量「宜蘭面臨轉型關鍵」，加上高鐵即將通車帶來衝擊，他才決定「脫離舒適圈」，從服務少數當事人的律師，轉型為能服務更多人的縣長。
林國漳27歲被游錫堃挖角、林聰賢想傳承
林國漳是土生土長的宜蘭人，從力行國小、宜蘭國中、宜蘭高中一路念到台北大學（前中興法商學院）法律系，取得律師資格後，27歲那年被時任宜蘭縣長游錫堃邀請返鄉，擔任「選監小組召集人」。
「我去開會後發現，大概都50、60歲，甚至70幾歲以上非常資深、德高望重的人在擔任，但他就找我這20幾歲的年輕小伙子回去。」林國漳回憶，當時在台北工作與返鄉服務之間曾掙扎，但最後還是決定回到故鄉，一待就是近30年。
返鄉後的林國漳，在宜蘭社區大學教書26年、宜蘭大學17年，同時擔任律師及法律扶助基金會審查委員，幫助原住民、勞工、婦女等弱勢族群。他舉例，曾有外配先生上班途中掉落涵洞，因公有機關設置管理有欠缺，他協助提起國賠訴訟，成功爭取數百萬賠償。
林國漳透露，其實「很早以前就一直有政治人物希望我參與政治，不是只有這一次」。前縣長林聰賢在競選第二任時，就曾找他談過接班的事，「當時我就拒絕了，因為我一直覺得政治不是我的在行，我當時也有很多考慮。」
去年10月賴清德登門 「覺得是時候了」
真正讓林國漳改變心意的，是去年10月賴清德的親自登門拜訪。林國漳坦言，他與賴清德的淵源來自「信賴之友會」，先擔任全國信賴之友會常務監事，後來宜蘭縣信賴台灣之友會成立時擔任理事長，「以前我認識他，但他不認識我。」
隨著2024總統大選，賴清德多次到宜蘭造勢，身為理事長的林國漳陪同參與，雙方才逐漸熟悉。「去年10月的時候他說要來拜訪我，從那時候開始談的。」林國漳說，至今已談了一年多。
為何這次願意接受？林國漳解釋三大原因，「第一個也感受到總統的誠意，第二我們也認為台灣面臨到很大的困難跟處境必須要去面對，而且宜蘭也面臨到轉型的問題，甚至高鐵可能會通車，它對宜蘭的衝擊是更大。我覺得我是有責任必須要承擔這樣的重責大任。」
「我應該要脫離我的舒適圈。」林國漳強調，以前做律師雖然可以服務很多法律需求的人，「但我如果從政當縣長我可以服務更多的人群，所以我願意跳下來參與這樣的選舉。」
太太將離開縣府避嫌 「看看有沒有缺」
林國漳的太太也是台北大學法律系同學，兩人是台南人，當年也是被游錫堃一起邀回宜蘭服務，目前在宜蘭縣府法制單位工作。談到太太的反應，林國漳笑說太太一開始是反對的，但最終太太也體認到「這是不可避免」，願意成全他去服務宜蘭鄉親。
不過，為了避嫌，林國漳透露太太將離開縣府，「可能在還沒當選以前，她看能不能到其他地方服務。」他參考賴清德當台南市長時，太太調到高雄的做法，「我覺得這樣比較好。」
至於太太的工作怎麼辦？林國漳坦言：「可能再努力找工作吧，這要看機緣。還不知道，看看有沒有缺。」
宜蘭三好：環境、文化、人情像「糕渣」
身為宜蘭在地人，林國漳完整分析宜蘭的優勢與困境。他歸納宜蘭「三好」：
第一好是環境優美。「宜蘭的好山好水，空氣也好、水質也好。」林國漳說，這是宜蘭最大的資產。
第二好是文化底蘊深厚。除了文學、藝術方面人才輩出，宜蘭還有國立傳統藝術中心。更值得一提的是，宜蘭是全台最早成立公辦民營學校的縣市，包括冬山的慈心華德福及頭城的人文學校，「它都是用基金會的方式來經營學校，政府縣政府給予補助，跟傳統教育體制不一樣，讓學生有更多元的思考。」
林國漳透露，他的大女兒就是公辦民營學校第二屆學生，他本人也曾擔任人智學教育基金會（華德福）董事，「很多外地人為了小朋友的教育特別搬到宜蘭。」
第三好是人情溫暖。林國漳用宜蘭特色小吃「糕渣」比喻宜蘭人個性：「糕渣外表看起來冷冷的，但它裡面很熱很燙口，所以你要吃的時候要非常小心。我覺得宜蘭人個性就像這樣，非常溫暖，會互相幫助，對外來的客人都非常有禮貌、非常樂意幫助別人。」
三個宜蘭需要改進的地方：塞車、產業單一、薪資低
談到宜蘭需要改進的地方，林國漳指出：
第一是塞車問題嚴重。「很多人去宜蘭最怕的就是塞車這一點。」林國漳說，雪山隧道假日塞車非常嚴重，大眾運輸也不足，「班次不多，可能是半個小時一個小時，所以就相對有些在趕時間的就覺得不夠。」停車位也不夠，目前很多是路邊停車或私人停車場。
第二是產業比較單一。「很多大概都是服務業還是佔大多數，工作機會相對沒有那麼多。」林國漳坦言，這導致年輕人才外流。
第三是薪資相對偏低。起薪比其他縣市低，「所以我們非常希望可以留住年輕人。」
高鐵五大轉運站 打造「一日生活圈」
針對宜蘭即將面臨的最大變革──高鐵通車，林國漳已有完整規劃。他指出，宜蘭高鐵已經環評通過，現在只剩最後核定，「看起來這個是勢在必行。」
林國漳認為，高鐵不只是到台北，更可以通往台中、台南，甚至以後到屏東。「如果你還想到說我們的高鐵是希望以後是全台環島的，那你不可能不設宜蘭這一站。你一定要先宜蘭才有可到花蓮台東。」
面對外界擔心高鐵會讓宜蘭變成「一日遊」，林國漳提出關鍵配套：五大轉運站計畫。
「從頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳這五個可能要有轉運站，我們應該要有一個完善的接駁。」林國漳說，將增加公車頻率班次，甚至推動小黃公車，讓遊客從宜蘭高鐵站下車後，能方便前往各鄉鎮觀光。
「不要只想到台北人會來宜蘭，其實台中人、台南人、高雄人也有可能會來宜蘭，還有外國人。」林國漳強調，高鐵將為宜蘭帶來更多元的客源。
推深度旅遊 「不要只泡個湯就走」
觀光是宜蘭重要產業，但林國漳坦言現況問題：「我們現在很怕就說只是來泡個湯也不消費、也不住宿。」
他提出的解方是：推動2-3日深度文化旅遊。「我們希望宜蘭的觀光不是只有一日遊，要配合兩日三日，我們要更精緻、更結合宜蘭在地的文化，更深度的旅遊。」
林國漳舉例，太平山可以觀日出、看雲海，鳩之澤溫泉有朋友跟他說「是台灣最好的溫泉」，棲蘭山可以去看神木群，「如果你一天有點趕，雖然也可以，但是我覺得你可以好好在那裡度假休閒一點。」
此外，龜山島賞鯨、濱海公路美景、傳統藝術中心文化體驗，「結合我們宜蘭這些山林，有海有湖有山景，然後再加上宜蘭的文化，我覺得這個串聯起來可以多住幾天。」
林國漳更把眼光放到國際：「現在外國客來台灣都是一些比較大城市，他沒有真正感受到台灣很多鄉村型縣市的美和他的文化。我覺得可以去行銷外國的觀光。」
引進無污染高科技 不走「台塑老路」
產業轉型是林國漳的重要政見。他表示將努力爭取廠商來宜蘭，「但是這些廠商也許是高科技的、也許是生物科技，但重點就是不能污染的。所以它可能是設計研發的這些產業。」
這個立場呼應了已故縣長陳定南當年拒絕台塑六輕設廠的精神。林國漳說，當年也有反對國道五號通車的聲音，認為會破壞宜蘭好山好水，「現在還是有人會批評說，好像都是外地人來宜蘭消費一下就回去的。」但他認為關鍵是如何在發展與環保間取得平衡。
「如果以後有高鐵的話，可能也就住宜蘭去台北工作，或是外地的人來宜蘭工作，他返鄉也很方便。」林國漳說，這也是留住年輕人、提高薪資水準的方法之一。
教育從華德福到大學 盼增產業相關科系
在教育方面，林國漳認為宜蘭小學端「非常多元、不錯」，但大學端目前只剩宜蘭大學和佛光大學，「淡江宜蘭校區現在也沒有招生了。」
他坦言要再設新大學不容易，「大家都知道我們大學一間一間在關，少子化的關係。」因此提出務實做法：「是不是有可能加強一些我們產業所需要的科系，可以在我們現有的大學裡面來設置，我們看能不能想辦法去爭取這部分。」
林國漳強調，要讓宜蘭的年輕人留在宜蘭念大學時有更多選擇，而不是只能往外地跑。
自信迎戰藍白整合 「我是全民的縣長」
2026宜蘭縣長選舉，國民黨方面有張勝德議長和吳宗憲立委競逐提名，民眾黨則有前立委陳琬惠，三方持續討論藍白整合可能性。
面對可能的一對一對決，林國漳展現信心：「當然有信心。」他認為，縣長選舉與總統選舉本質不同，「對縣長的選舉色彩不是那麼重要，可能總統的選舉藍白會比較重要，縣市長就是地方需求，不是什麼兩岸統獨。」
林國漳強調，他30年在宜蘭當老師、從事法律服務、參與社區的經驗，讓他發現「政治光譜上是藍的或是白的，很多人是支持我的。」他說，很多同學雖然偏藍，但也在臉書公開表態支持他。
「我覺得當一個縣長絕對不是以黨派作為考量，你是全民的縣長，你是要服務全縣的人。」林國漳說，這是他一貫的理念，當選後也會貫徹這樣的思想。
強調「乾淨選舉」 實踐民主聖地精神
訪談最後，林國漳強調「乾淨選舉」理念。他說，雖然本來就有心理準備政治選舉可能會互相攻擊，「但我們希望不要有。因為我一直覺得宜蘭既然我們號稱是民主聖地，就應該是做一個乾淨的選舉，包含不造謠、不抹黑、不賄選，這都是很重要的。」
「民主聖地不是只有民進黨執政才叫民主聖地，而是你在選舉的過程也應該保持乾淨選舉的一個過程。」林國漳說，這才是宜蘭民主聖地精神的真諦。
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 50
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 20 小時前 ・ 98
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 22 小時前 ・ 136
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 32
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 44
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 31
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 101
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 71
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 55
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 8
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 370
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 33
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 157
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 6
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 4
福原愛再嫁橫濱男又懷孕！ 前夫江宏傑「2個字」回應了
日本桌球名將福原愛接受日媒專訪，親口證實已在今年夏天與「雙不倫」的男主角「橫濱男」登記結婚，且已懷孕。對此，她的前夫、台灣桌球名將江宏傑以2個字回應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 15
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 80