政治素人橫空出世選宜蘭縣長？被賴清德提名欽點的林國漳是誰？首談參選內幕與宜蘭政見藍圖

民進黨2026宜蘭縣長參選人林國漳今（24）日接受黃暐瀚專訪，這位從未選過任何公職的「政治素人」橫空出世就挑戰縣長，不免引發外界好奇。林國漳在節目中坦言，過去曾多次拒絕從政邀約，包括林聰賢縣長第二任時就想傳承給他，但他當時婉拒。直到去年10月賴清德登門拜訪，考量「宜蘭面臨轉型關鍵」，加上高鐵即將通車帶來衝擊，他才決定「脫離舒適圈」，從服務少數當事人的律師，轉型為能服務更多人的縣長。

林國漳27歲被游錫堃挖角、林聰賢想傳承

林國漳是土生土長的宜蘭人，從力行國小、宜蘭國中、宜蘭高中一路念到台北大學（前中興法商學院）法律系，取得律師資格後，27歲那年被時任宜蘭縣長游錫堃邀請返鄉，擔任「選監小組召集人」。

「我去開會後發現，大概都50、60歲，甚至70幾歲以上非常資深、德高望重的人在擔任，但他就找我這20幾歲的年輕小伙子回去。」林國漳回憶，當時在台北工作與返鄉服務之間曾掙扎，但最後還是決定回到故鄉，一待就是近30年。

返鄉後的林國漳，在宜蘭社區大學教書26年、宜蘭大學17年，同時擔任律師及法律扶助基金會審查委員，幫助原住民、勞工、婦女等弱勢族群。他舉例，曾有外配先生上班途中掉落涵洞，因公有機關設置管理有欠缺，他協助提起國賠訴訟，成功爭取數百萬賠償。

林國漳透露，其實「很早以前就一直有政治人物希望我參與政治，不是只有這一次」。前縣長林聰賢在競選第二任時，就曾找他談過接班的事，「當時我就拒絕了，因為我一直覺得政治不是我的在行，我當時也有很多考慮。」

去年10月賴清德登門 「覺得是時候了」

真正讓林國漳改變心意的，是去年10月賴清德的親自登門拜訪。林國漳坦言，他與賴清德的淵源來自「信賴之友會」，先擔任全國信賴之友會常務監事，後來宜蘭縣信賴台灣之友會成立時擔任理事長，「以前我認識他，但他不認識我。」

隨著2024總統大選，賴清德多次到宜蘭造勢，身為理事長的林國漳陪同參與，雙方才逐漸熟悉。「去年10月的時候他說要來拜訪我，從那時候開始談的。」林國漳說，至今已談了一年多。

為何這次願意接受？林國漳解釋三大原因，「第一個也感受到總統的誠意，第二我們也認為台灣面臨到很大的困難跟處境必須要去面對，而且宜蘭也面臨到轉型的問題，甚至高鐵可能會通車，它對宜蘭的衝擊是更大。我覺得我是有責任必須要承擔這樣的重責大任。」

「我應該要脫離我的舒適圈。」林國漳強調，以前做律師雖然可以服務很多法律需求的人，「但我如果從政當縣長我可以服務更多的人群，所以我願意跳下來參與這樣的選舉。」

太太將離開縣府避嫌 「看看有沒有缺」

林國漳的太太也是台北大學法律系同學，兩人是台南人，當年也是被游錫堃一起邀回宜蘭服務，目前在宜蘭縣府法制單位工作。談到太太的反應，林國漳笑說太太一開始是反對的，但最終太太也體認到「這是不可避免」，願意成全他去服務宜蘭鄉親。

不過，為了避嫌，林國漳透露太太將離開縣府，「可能在還沒當選以前，她看能不能到其他地方服務。」他參考賴清德當台南市長時，太太調到高雄的做法，「我覺得這樣比較好。」

至於太太的工作怎麼辦？林國漳坦言：「可能再努力找工作吧，這要看機緣。還不知道，看看有沒有缺。」

宜蘭三好：環境、文化、人情像「糕渣」

身為宜蘭在地人，林國漳完整分析宜蘭的優勢與困境。他歸納宜蘭「三好」：

第一好是環境優美。「宜蘭的好山好水，空氣也好、水質也好。」林國漳說，這是宜蘭最大的資產。

第二好是文化底蘊深厚。除了文學、藝術方面人才輩出，宜蘭還有國立傳統藝術中心。更值得一提的是，宜蘭是全台最早成立公辦民營學校的縣市，包括冬山的慈心華德福及頭城的人文學校，「它都是用基金會的方式來經營學校，政府縣政府給予補助，跟傳統教育體制不一樣，讓學生有更多元的思考。」

林國漳透露，他的大女兒就是公辦民營學校第二屆學生，他本人也曾擔任人智學教育基金會（華德福）董事，「很多外地人為了小朋友的教育特別搬到宜蘭。」

第三好是人情溫暖。林國漳用宜蘭特色小吃「糕渣」比喻宜蘭人個性：「糕渣外表看起來冷冷的，但它裡面很熱很燙口，所以你要吃的時候要非常小心。我覺得宜蘭人個性就像這樣，非常溫暖，會互相幫助，對外來的客人都非常有禮貌、非常樂意幫助別人。」

三個宜蘭需要改進的地方：塞車、產業單一、薪資低

談到宜蘭需要改進的地方，林國漳指出：

第一是塞車問題嚴重。「很多人去宜蘭最怕的就是塞車這一點。」林國漳說，雪山隧道假日塞車非常嚴重，大眾運輸也不足，「班次不多，可能是半個小時一個小時，所以就相對有些在趕時間的就覺得不夠。」停車位也不夠，目前很多是路邊停車或私人停車場。

第二是產業比較單一。「很多大概都是服務業還是佔大多數，工作機會相對沒有那麼多。」林國漳坦言，這導致年輕人才外流。

第三是薪資相對偏低。起薪比其他縣市低，「所以我們非常希望可以留住年輕人。」

高鐵五大轉運站 打造「一日生活圈」

針對宜蘭即將面臨的最大變革──高鐵通車，林國漳已有完整規劃。他指出，宜蘭高鐵已經環評通過，現在只剩最後核定，「看起來這個是勢在必行。」

林國漳認為，高鐵不只是到台北，更可以通往台中、台南，甚至以後到屏東。「如果你還想到說我們的高鐵是希望以後是全台環島的，那你不可能不設宜蘭這一站。你一定要先宜蘭才有可到花蓮台東。」

面對外界擔心高鐵會讓宜蘭變成「一日遊」，林國漳提出關鍵配套：五大轉運站計畫。

「從頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳這五個可能要有轉運站，我們應該要有一個完善的接駁。」林國漳說，將增加公車頻率班次，甚至推動小黃公車，讓遊客從宜蘭高鐵站下車後，能方便前往各鄉鎮觀光。

「不要只想到台北人會來宜蘭，其實台中人、台南人、高雄人也有可能會來宜蘭，還有外國人。」林國漳強調，高鐵將為宜蘭帶來更多元的客源。

推深度旅遊 「不要只泡個湯就走」

觀光是宜蘭重要產業，但林國漳坦言現況問題：「我們現在很怕就說只是來泡個湯也不消費、也不住宿。」

他提出的解方是：推動2-3日深度文化旅遊。「我們希望宜蘭的觀光不是只有一日遊，要配合兩日三日，我們要更精緻、更結合宜蘭在地的文化，更深度的旅遊。」

林國漳舉例，太平山可以觀日出、看雲海，鳩之澤溫泉有朋友跟他說「是台灣最好的溫泉」，棲蘭山可以去看神木群，「如果你一天有點趕，雖然也可以，但是我覺得你可以好好在那裡度假休閒一點。」

此外，龜山島賞鯨、濱海公路美景、傳統藝術中心文化體驗，「結合我們宜蘭這些山林，有海有湖有山景，然後再加上宜蘭的文化，我覺得這個串聯起來可以多住幾天。」

林國漳更把眼光放到國際：「現在外國客來台灣都是一些比較大城市，他沒有真正感受到台灣很多鄉村型縣市的美和他的文化。我覺得可以去行銷外國的觀光。」

引進無污染高科技 不走「台塑老路」

產業轉型是林國漳的重要政見。他表示將努力爭取廠商來宜蘭，「但是這些廠商也許是高科技的、也許是生物科技，但重點就是不能污染的。所以它可能是設計研發的這些產業。」

這個立場呼應了已故縣長陳定南當年拒絕台塑六輕設廠的精神。林國漳說，當年也有反對國道五號通車的聲音，認為會破壞宜蘭好山好水，「現在還是有人會批評說，好像都是外地人來宜蘭消費一下就回去的。」但他認為關鍵是如何在發展與環保間取得平衡。

「如果以後有高鐵的話，可能也就住宜蘭去台北工作，或是外地的人來宜蘭工作，他返鄉也很方便。」林國漳說，這也是留住年輕人、提高薪資水準的方法之一。

教育從華德福到大學 盼增產業相關科系

在教育方面，林國漳認為宜蘭小學端「非常多元、不錯」，但大學端目前只剩宜蘭大學和佛光大學，「淡江宜蘭校區現在也沒有招生了。」

他坦言要再設新大學不容易，「大家都知道我們大學一間一間在關，少子化的關係。」因此提出務實做法：「是不是有可能加強一些我們產業所需要的科系，可以在我們現有的大學裡面來設置，我們看能不能想辦法去爭取這部分。」

林國漳強調，要讓宜蘭的年輕人留在宜蘭念大學時有更多選擇，而不是只能往外地跑。

自信迎戰藍白整合 「我是全民的縣長」

2026宜蘭縣長選舉，國民黨方面有張勝德議長和吳宗憲立委競逐提名，民眾黨則有前立委陳琬惠，三方持續討論藍白整合可能性。

面對可能的一對一對決，林國漳展現信心：「當然有信心。」他認為，縣長選舉與總統選舉本質不同，「對縣長的選舉色彩不是那麼重要，可能總統的選舉藍白會比較重要，縣市長就是地方需求，不是什麼兩岸統獨。」

林國漳強調，他30年在宜蘭當老師、從事法律服務、參與社區的經驗，讓他發現「政治光譜上是藍的或是白的，很多人是支持我的。」他說，很多同學雖然偏藍，但也在臉書公開表態支持他。

「我覺得當一個縣長絕對不是以黨派作為考量，你是全民的縣長，你是要服務全縣的人。」林國漳說，這是他一貫的理念，當選後也會貫徹這樣的思想。

強調「乾淨選舉」 實踐民主聖地精神

訪談最後，林國漳強調「乾淨選舉」理念。他說，雖然本來就有心理準備政治選舉可能會互相攻擊，「但我們希望不要有。因為我一直覺得宜蘭既然我們號稱是民主聖地，就應該是做一個乾淨的選舉，包含不造謠、不抹黑、不賄選，這都是很重要的。」

「民主聖地不是只有民進黨執政才叫民主聖地，而是你在選舉的過程也應該保持乾淨選舉的一個過程。」林國漳說，這才是宜蘭民主聖地精神的真諦。