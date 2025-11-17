政治與我無關！中國發旅遊警告難阻赴日潮 「機場擠滿旅客」打臉官方

目前大陸到日本大阪旅遊的民眾依舊絡繹不絕。（示意圖／Photo AC）

因應日本首相高市早苗近期發言「台灣有事出動自衛隊」，北京方面迅速祭出外交回應。中國外交部於14日深夜發布赴日旅遊警示，建議民眾近期避免前往日本，消息隨即在微博上成為熱門話題。不過，日本媒體《朝日新聞》15日實地走訪上海浦東國際機場時觀察到，實際情況與官方立場形成鮮明對比，前往日本的旅客依舊絡繹不絕。

根據《朝日新聞》報導，當日上午10時，上海浦東機場飛往大阪的航班報到櫃台前已排起長隊。排隊旅客多手持紅色中國護照，拖著行李、穿著輕便，看起來以觀光為主。有家庭旅遊的父母與小孩，也有年輕情侶搭伴出行，不時傳來談笑聲，現場氣氛輕鬆，與旅遊警示的緊張調性形成對照。

一對30多歲夫妻受訪時坦言，早已得知外交部的勸導，但表示無意改變既定行程。至於原因，兩人低調回應「對政治沒興趣」。另外幾名接受採訪的旅客也多以沉默或簡短回應帶過，顯示民眾對敏感議題普遍保持距離，甚至出現某種程度的回避情緒。

唯一較為坦率表態的是一名剛自大學畢業的20多歲女子。她直言，對政治話題毫無興趣，「政治議題跟我無關」，並表示自己旅遊經驗豐富，曾前往歐洲等地，從未因國籍而遭遇不愉快事件。她說：「日本讓我感覺特別安全，就算機票可以全額退，我也不會改變行程。」

