政治讀新術／不只室內籃球場！綠營開箱衣鳳百貨：連足球場都有

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培今(2/2)表示，彰化縣議長謝典霖自己開箱住家有室內籃球場，但不只如此，謝家的豪宅後面那塊台糖綠地，還有足球場，現在直接就是謝家在用。

民進黨台北市議員簡舒培，翻攝網路節目《政治讀新術》

政治評論員吳靜怡(Grace)今日擔任網路節目《政治讀新術》主持人，現場也邀請到時事評論員周偉航、簡舒培、立院榮譽顧問陳柏惟等人。

謝典霖近日與網紅合作開箱自家住宅，不但有可放400瓶酒的酒櫃、視廳室，3樓還設有籃球場，引發各界議論。行政院中辦副執行長吳音寧爆料，國民黨立委謝衣鳳、謝典霖兩姊弟家族的4連棟豪宅，坐落在台糖土地上，得來的時間點正是謝衣鳳擔任立院經委會召委時期，且不只是豪宅，謝家透過權勢取得的房子、土地、建案，遍布彰化縣。

彰化謝家豪宅曝光，翻攝吳音寧臉書

簡舒培指出，被戲稱「衣鳳百貨」的謝家住宅，後面連結的綠地是台糖所有，到現在還是台糖的，但就直接是謝家在用，然後還有足球場。

簡舒培說，吳音寧在2024年參選該區立委時，曾號召大家參觀謝衣鳳的住家外觀，結果現在謝典霖直接開箱，讓大家看裡面，還說這類的房子台北也很多，但台北有哪個家庭會有室內籃球場？

周偉航表示，那其實不是足球場，是謝家拿來當停車場用，因為謝典霖的服務處就在對面而已，試問全台有哪個人的服務處，對面可以停300台車？就只有謝典霖而已。

簡舒培說，謝典霖做這件事就是要昭告天下「我家很有錢」，而且有錢到可以拿台糖的地如此使用，然後謝典霖又說自己不選彰化縣長，但謝衣鳳要選呀，接下來難選的是謝衣鳳，屆時謝衣鳳又會說她弟弟要為個人行為負責，但謝典霖這樣很好啊，讓外界知道謝家在南彰化有多橫行。

