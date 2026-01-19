政治讀新術／不是帶走是拿錯？他反問黃國昌：去銀行會拿錯隔壁的錢嗎

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

立院榮譽顧問陳柏惟今(1/19)表示，民眾黨立委黃國昌把國防機密資料從委員會帶走，對外聲稱不小心，但這根本是假裝的，「你去銀行時，難道會把隔壁的錢帶走嗎？」黃國昌的說法根本是藉口。

民進黨立委林楚茵今日擔任網路節目《政治讀新術》主持人，現場也邀請到時事評論員周偉航、前媒體人馬郁雯、陳柏惟等人。

今日稍早立院外交國防委員會邀請國防部長顧立雄，舉行軍購秘密會議報告，中途發生插曲，黃國昌竟從委員會將機密資料帶走，還好第一時間被追回，對此，黃國昌聲稱，是不小心。

曾任立委的陳柏惟表示，依照《立院議事規則》，機密會議進去就要簽到，發言順序登記，還有切結書，裡面有48條，裡面的東西都是不得攜出會場。而且會議召開之前都會搜身，還要把電子設備都管制。

陳柏惟指出，黃國昌聲稱，機密資料跟自己的資料混再一起，但那是你自己的事情，他過去幾年從未見過其他立委做這種事。

陳柏惟說，機密會議中，立委會拿到一份機密文件，而且之後還要搜身，繳交手機、電子設備，非相關人士也要清場，參加會議者不可能不知道這是機密。

陳柏惟表示，黃國昌在臉書自稱質詢5分鐘很短，事實上很長了啦，非該委員會的立委，本就客隨主便，不是隨便到別人的班上就老想當班長，你要把機密資料夾在自己資料帶走，那是你家的事，你去銀行時，難道會把隔壁的錢帶走嗎？黃國昌的說法根本是藉口。

