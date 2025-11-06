政治讀新術／「不管誰選都會輸巧慧！」王義川嗆黃國昌會棄賽：沒議員怎麼選市長

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨選對會日前確定新北市長由立委蘇巧慧出戰，後續提名作業仍要待民進黨中執會通過。對此，民進黨立委王義川今（6）日在《鋒燦》政論節目《政治讀新術》信心喊話，無論國民黨提名誰都會「輸」巧慧。他也分析，目前表態參選的民眾黨主席黃國昌絕對不會選到底，藍白也不會合作。

2026新北市長選舉，民進黨選對會拍板由蘇巧慧參戰，民眾黨目前確定由黨主席黃國昌參選，國民黨未有確定人選，但包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然被點名，藍白是否合也是未知數。

王義川在節目中認為，新北市長選舉最後就是李四川對上蘇巧慧，黃國昌絕對不會選到底，因為他從來都沒有選舉的意願，現在只是在虛張聲勢，就算黃國昌想跟國民黨交換籌碼也沒人理他，新北市本來就是國民黨的為何要理黃國昌，所以國民黨不會跟黃國昌合作。

王義川進一步提出，民眾黨現在在新北市只有一席議員陳世軒，目前有意參選新北市議員的黃國昌4位新北服務處主任，包括林子宇、陳怡君、陳語倢、周曉芸，統稱「四大金釵」平常也沒有人叫得出他們的名字，「他沒有議員候選人，就沒辦法選市長」。

王義川解釋，如果黃國昌參選新北市長，跑選舉行程只會遇到其他黨的議員參選人，根本沒人會幫他跑基層、站台，競選總部也成立不起來，不然民眾黨有本事就在新北市提名12位市議員參選人。

此外，王義川說，民進黨派蘇巧慧選新北市有一個好處，「不管國民黨提名誰都『輸』巧慧」，所以新北市長必定是蘇巧慧。

