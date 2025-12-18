政治讀新術／他揭藍白力保卓榮泰有「無敵星星」 喊話執政黨現在開始硬碰硬！

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對《財劃法》覆議案遭否決，行政院長卓榮泰決定不副署進行抵制，遭藍白揚言向監察院彈劾。對此，媒體人王瑞德今（18）日在《鋒燦》網路節目《政治讀新術》指出，其實目前政壇擁有「無敵星星」的就是卓榮泰，民進黨面對藍白可以硬碰硬，反正他們也不敢提倒閣。

立法院司法法制委員會今早邀總統府秘書長、行政院秘書長等就「行政院不予副署，總統府不依法施行相關法律責任」進行專報，並被質詢。其中，臨時提案階段，藍委羅智強、王鴻薇及民眾黨立委黃國昌提案，移請監察院彈劾卓榮泰，而黃國昌事後也預告要彈劾總統賴清德。

王瑞德今日在節目上表示，藍白小鼻子小眼睛，有本事就直接罷免賴清德，為什麼要用彈劾的？反正彈劾跟罷免都不會過，所以可以不用理藍白，他們講這些話只是告訴大家一件事「再見了，沒有了」，未來如果藍白又強行通過毀憲亂政的法案，卓榮泰就不要甩他們。

王瑞德直言，其實台灣政壇真正擁有無敵星星的人就是卓榮泰，賴清德本來就不會主動換掉卓榮泰，藍白立委也不敢在此時提倒閣、重新面對選舉，所以其實是藍白立委在力保卓榮泰，「我如果是卓榮泰，我晚上睡覺都會笑」。

王瑞德進一步指出，藍白繼續阻擋明年度總預算審議，也沒有關係，反正影響的是國民黨執政縣市，所有地方補助款都會因此而卡住，就看他們明年選舉該怎麼辦？「有膽就來，現在開始誰怕誰，民進黨要對付民眾黨跟國民黨，現在開始就硬碰硬！」

此外，馬郁雯也說，卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白兩黨不敢提倒閣，就開始癱在那邊。其實倒閣對他們來說非常簡單，只要3分之1委員提出，2分之1位委員投票贊成，也就是57人就能通過，而藍白人數加總早已超過這個數字，拜託有本事就去提倒閣。

