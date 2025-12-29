政治讀新術／共軍突大規模軍演！ 周偉航嗆蔣萬安「敢不敢宣布北市府自助餐禁止中國人入內」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台北市長蔣萬安昨日快閃上海出席雙城論壇，怎料論壇剛結束，共軍今（29）日一早突宣布展開「正義使命-2025」大規模演習，同時預告30日在台灣周圍實施實彈射擊。政治評論員周偉航痛批，這讓蔣萬安覺得沒面子，但他能怎麼樣？敢不敢宣布台北市政府自助餐廳禁止中國人入內消費？

政治評論員周偉航痛批，這讓蔣萬安覺得沒面子，但他能怎麼樣？敢不敢宣布台北市政府自助餐廳禁止中國人入內消費？（圖／鋒燦傳媒）

周偉航在《鋒燦傳媒》政論節目「政治讀新術」中分析，其實共軍東部戰區最近換了一個新的頭子上來，不排除是要急於立功；他更發現，最近很多中國網紅到北市府自助餐廳拍片，周偉航反問，蔣萬安敢不敢宣布台北市政府自助餐以後不准中國人入內？

周偉航說，不光是蔣萬安，立法院長韓國瑜最近也出事，被讀賣新聞獨家報導稱中共介選，這讓國民黨主席鄭麗文很慌亂；周偉航發現，這次中共軍演居然是有上下班，時間到了就回家，禁航時段就是只有白天，晚上不演習。

周偉航直言，蔣萬安去上海談回來只帶一個花瓶，鄭麗文你能怎樣？國民黨去談，結果談回來就軍演，難道鄭麗文要自己去談嗎？

節目主持人林楚茵也認為，其實蔣萬安有很多理由可以不去，前陣子爆發張文隨機殺人案，還有一些治安事件、北捷恐慌事件，不安的情緒蔓延，蔣萬安都可以說不要去。林楚茵也說，蔣萬安在論壇時說「接觸比牴觸好、對話比對抗好」，但談了真的會有什麼好處嗎？

前立委陳柏惟也分析，蔣萬安跟中共交流，中共是對於藍營釋放善意？還是對台灣釋放善意？他看雙城論壇時，兩邊贈禮花瓶、盤子，如今軍演還是照樣舉辦；中共還廣播說軍演是要剷除台獨分子，越講越狠，結果換來對台灣更大的恐嚇。

陳柏惟直言，統戰的用詞，美化成交流、融合，無論是融合、交流還是統戰，哪一個對台灣都沒有好處！（圖／鋒燦傳媒）

陳柏惟直言，如果對台灣是好，那就去做，但他看這交流對於台灣毫無益處；他進一步分析，近年兩岸交流都變成在照顧利益團體的統戰手段，而且統戰的用詞，美化成交流、融合，無論是融合、交流還是統戰，哪一個對台灣都沒有好處！

陳柏惟也質問中共當局，說要兩岸交流，但綠營的人有可能去中國交流嗎？根本無法入境，這不是要融合，而是要台灣人當他小弟，還想殲滅台灣。

陳柏惟坦言，蔣萬安這次去雙城論壇坦白講沒有加分，雖然拿了小熊貓的合作備忘錄回來，但這可能又是統戰；陳柏惟也說，對於中間選民、經濟選民而言可能關注有沒有交換到對台灣有利的條件，然而只換到一些小惠小利。



