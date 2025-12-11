政治讀新術／助理費除罪通過牽動2026局勢？媒體人斷言：拉下幾個藍營執政縣市

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委陳玉珍力推「助理費除罪」法案，在朝野辦公室引爆怒火，截自今早11點已有284位助理連署要求撤案，國會助理公會更預告明日將在立法院抗議。對此，媒體人王瑞德今（11）日在《鋒燦》網路節目《政治讀新術》直言，如果法案通過，國民黨2026就不用選了，縣市首長一定會被拉掉幾席。

王瑞德認為，如果助理費除罪法案通過的話，將牽一髮動全局，明年2026大選國民黨大概也就不用選了。（截自《政治讀新術》）

陳玉珍銜國民黨中央之命，提出《立法院職權行使法》修正草案，包括鄭正鈐、林思銘、謝龍介、張嘉郡等藍委加入連署，主張立委可統籌使用每月56萬元的補助費，且免單據核銷，遭質疑是幫同黨立委顏寬恒、民眾黨新竹市長高虹安解套。不過，陳玉珍態度強硬表示不會撤案，並稱不要污名化法案。

王瑞德在節目上指出，若陳玉珍修法版本通過，只要選上立委，每年就能拿到幾千萬，其中還有近680萬不用繳稅，4年能賺超過4千萬，誰不想當立委？他直呼，修法應該稱作為「貪污法案」，國民黨加入連署提案的人就是貪污立委，如果通過的話，國民黨就是貪污政黨。

王瑞德認為，如果助理費除罪法案通過的話，將牽一髮動全局，明年2026大選國民黨大概也就不用選了。他更進一步大膽放話，「跟大家保證，如果國民黨明年沒有幾個縣市被拉下來，就算我輸。」

此外，王瑞德提及，整個法案在立法院都是由陳玉珍在主導，為什麽提案不是別人？就是因為明年陳玉珍要選金門縣長，選戰目前看來也沒有人能跟她抗衡，所以她根本不在乎外界的批評。他認為，明年一定是陳玉珍當金門縣長，她跟中國兩岸一家親，哪會管台灣的死活。

王瑞德也說，陳玉珍和一眾藍委連署提案修法，平心而論是幫了民進黨一個大忙，原本民進黨已經沒什麼題材可以炒作，但現在卻主張讓貪污的人變合法化，真的會很可怕，以後連立委聘誰當助理，國家都不知道，如果有恐怖份子混進去，或中共派間諜來當助理，也沒有人會知道。

