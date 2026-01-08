政治讀新術／台美關稅慘了？王義川曝「離島條例通過」隱憂：美國覺得被騙了

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍委陳玉珍提案修《離島建設條例》，主張離島可設自由貿易示範區，最快可能在明天立法院會通過，外界擔憂離島成「中國洗產地」的破口。對此，民進黨立委王義川今（8）日在《鋒燦》網路節目《政治讀新術》點出，去年美國才因越南幫中國洗產地，提高其對等關稅，現在台美關稅非常樂觀，若週五通過該提案，美國人可能會認為自己被騙了。

王義川在節目中表示，陳玉珍提案修《離島建設條例》，設「自由貿易示範區」，讓該區不受中華民國規範，其中條文還明定，金門、連江、澎湖縣政府可直接跟中國對話，甚至自由貿字示範區要設在哪，也能由金門縣政府自訂，陳玉珍此舉就是標準幫中國洗產地。

王義川進一步提到，若金門縣成功設自貿區，很多通關規定都會被排除在現有體制外，中國人或許就能自由進出自貿區；另外，自貿區裡也能設立工廠，未來很多「中國製造」的產品，可能就會到自貿區裡包裝成「台灣製造」，進而轉運到各縣市，甚至以「台灣製造」的名字銷往國際。

王義川提醒，去年美國對各國進行關稅談判時，越南就曾因洗產地問題被課高關稅，甚至被美國警告不得幫中國洗產地，等越南解決問題，美國才降低關稅。目前台美關稅談判已到達非常樂觀的狀況，如果週五立法院通過《離島建設條例》，「美國人不就會覺得我們在騙人？」

王義川指出，台灣有很多離島，包括小琉球、綠島、蘭嶼、七美島、望安島，這些島都在《離島建設條例》裡，並全權授予地方政府，大家未來就會在自貿區裡看到一堆中國人，且無法規範他們從事什麼行業，這才是陳玉珍提案最可怕的點。

