政治讀新術／國民黨推「助理費除罪化」為何是由陳玉珍提案？ 陳柏惟：要找穩贏的

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提出立法院組織法修正草案，修法後助理費由立委統籌運用且「免檢據核銷」，引發助理圈熱議。前立委陳柏惟今（8）日在《鋒燦傳媒》政論節目「政治讀新術」中分析，國民黨有一個特色，就是提出這種「自傷三千」的提案，都會找陳玉珍這種「穩贏」的來提案。

陳柏惟說，國民黨修這些法案其實對一般人無關，例如貪污除罪化、助理費除罪化，這件事情根本能夠影響到的人就是極少。（圖／鋒燦傳媒）

陳柏惟說，國民黨修這些法案其實對一般人無關，例如貪污除罪化、助理費除罪化，這件事情根本能夠影響到的人就是極少，例如高虹安、顏寬恒、陳怡君、林岱樺數一數差不多28個人，對老百姓來說他是不在乎、就覺得「反正都是你們的事情」；很多人說是貪汙法案，其實多數民眾心理是覺得這個叫做自肥法案。

至於為何是由陳玉珍來提案？陳柏惟分析，就是國民黨不敢提的都交給陳玉珍提，例如提出圖利少數人、特定人物得意、與全民大眾無關的案子，國民黨常常提出一些自傷三千的提案，例如開放中國人用健保、開放依親、開放自貿區，這些會民進黨大規模反彈跟衝突的，他們都會找穩贏的去提案。

陳柏惟也回憶，之前國民黨也曾提出開放陸配親屬來台用健保，提案的顏寬恒、黃昭順，在2020年就選輸了；陳柏惟也說，陳玉珍自爆她的提案國民黨內沒有全部都簽名、還有李乾龍去拜託。

有平面媒體報導稱，陳玉珍的修法是來自李乾龍的拜託，被解讀是替顏寬恒的助理費案解套，於是任務落到陳玉珍身上。陳柏惟說，如果有些正經提案根本輪不到陳玉珍，羅智強、徐巧芯都搶著要發了，有新聞可以做為何不做？因為這次是特定人需要的法案，接下來就是民眾百姓，國民黨立委可以允許他自己修法不用坐牢？代表國民黨前科越多、連任越久，這是國民黨特色。



