政治讀新術／拿走機密資料還不夠大條？他曝黃國昌最怕「這案」：真的有就死定了

記者許詠晴／台北報導

民眾黨立委黃國昌卸任前夕爭議不斷，他日前參加立法院秘密會議，卻將國防機密資料帶出會議室，且消失在鏡頭前42秒。民進黨團擔憂有洩密疑慮，因此今（22）早前往北檢提告。對此，媒體人王瑞德在《鋒燦》政論節目《政治讀新術》點出，這還是不是黃國昌最大條的，其實最讓黃國昌膽戰心驚的是，他被爆疑似收錢替個案質詢，事情的可能性還很高。

資深媒體人王瑞德指出，民眾黨立委黃國昌過去兩年在立院囂張跋扈、不可一世，製造台灣亂局。（資料照）

面對規模1.25兆的國防特別預算案持續卡關，立法院國防外交委員會19日召開秘密會議，邀國防部說明軍費細項。然而，黃國昌當天離開會議室時，卻將機密資料一併攜出，事後他聲稱，自己是誤拿、前後不到30秒就還回。

不過，民進黨團21日調閱立法院監視器，打臉黃國昌說法。民進黨團指出，黃國昌至少帶著資料離開會議室1分15秒，絕非他所宣稱的短短30秒，且這1分15分內還有42秒沒被鏡頭拍到，時間足以把夾帶出去的國防機密資料完成翻拍。

王瑞德在節目上表示，黃國昌將國防機密資料帶出會議室，並在監視器畫面中消失42秒，有洩密的疑慮，因此民進黨立院黨團今早赴北檢，依國家機密保護法、刑法向黃國昌提告，若黃洩密最高能處7年有期徒刑，但黃國昌現在身上有好幾條告訴，這還不是最大條的。

王瑞德指出，最大條的是黃國昌涉入狗仔案時，凱斯國際被揭露向台雅集團拿了200億元，而黃國昌過去質詢就曾特別為台雅集團老董被詐騙爆不平，疑似當中存有對價關係，這才是讓黃國昌膽戰心驚的一條。

王瑞德嗆聲，「大家走著瞧，如果真的有這麼戲碼，我覺得可能性還真高，真的有的話，你（黃國昌）就死定了」。他提到，黃國昌過去兩年在立院囂張跋扈、不可一世，製造台灣亂局，偵查結果如果能在9天後出來，許多人都能一口氣抒發掉。

針對黃國昌把國防機密資料帶出會議室，王義川補充，事發當天黃國昌在下午2點50分於立法院中興大樓1樓接受訪問，「這非常的異常」。他說，黃國昌身為黨主席、黨團總召，如果要開記者會都是在黨團辦公室召開，怎麼會臨時通知媒體在那邊受訪？就是因為黃國昌知道這件事大條了，「人如果行為有異常，就代表有事情。」

