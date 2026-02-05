政治讀新術／新竹縣藍營內戰！王瑞德建議徐欣瑩拚到底 點名「黨主席」形同不存在

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

國民黨縣市長初選屢屢擦出火花，有意角逐新竹縣長的立委徐欣瑩數度把炮口對內，直指藍營新竹縣黨部公器私用、球員兼裁判；還揚言若黨中央執意與民意作對，她將義無反顧，被解讀是不排除脫黨參選。國民黨鄭麗文昨日接受專訪時則強調，一切依照黨的機制進行，還放話黨內同志「想挑戰制度會摔得鼻青臉腫」。資深媒體人王瑞德今（5）日評論藍營「新竹內戰」，他認為徐欣瑩早就脫黨參選過，拚到底不用怕；他還認為鄭麗文什麼都喬不定，這個「黨主席」形同不存在。

王瑞德在鋒燦傳媒「政治讀新術」中指出，新竹縣之爭真的超過大家預期，原先大家不認為新竹縣會翻盤，沒想到國民黨內部陷入什麼都要搶的內亂。王瑞德提到，新竹縣副縣長陳見賢為了初選把黨部主委給辭掉了，這個舉動是不是故意辭給中央難看？因為國民黨過去黨產被沒收，錢不夠，都要靠地方主委去找資金、找糧草的；所以陳見賢如果辭掉主委，未來可能會變成沒錢給地方，這樣要怎麼辦？

新竹縣藍營內戰，前立委林為洲4日也加入戰局，他直指新竹縣初選不公平，還稱陳見賢根本是「球員兼裁判」，這是一場史無前例、醜陋不堪的霸凌式邪惡初選。王瑞德則說，林為洲是敗軍之將，立委沒連任、選竹北市長都輸給鄭朝方，看起來這次是來挺徐欣瑩的，但在他加入戰局後，反而讓戰局變得更亂了。

王瑞德指出，台灣政治就是民主開放，他建議乾脆初選輸的一方就脫黨參選，而且有人認為初選是不公平的，那就脫黨參選嘛！他更指出，徐欣瑩曾拿過台灣立法委員第一高票，在新竹縣很有底氣，而且徐欣瑩過去就已經脫黨過，還擔任民國黨主席，更曾「背叛國民黨」參選新竹縣長。2018年的新竹縣長選舉，當時楊文科拿了約10萬票勝選，但徐欣瑩也拿了9萬多票，鄭朝方則拿下7萬8千票。王瑞德強調，當年的鄭朝方只是小老虎、小獅子還沒長大，現在已成了猛虎，把竹北弄得很好。

王瑞德也向徐欣瑩喊話「你在怕什麼？」七分民調、三分黨員投票有什麼好怕？想當年徐巧芯跟費鴻泰開戰，徐巧芯最後還是贏了，而且連黨員票都贏，王瑞德建議徐欣瑩就按照規矩來，如果初選沒過就再脫黨，跟他賭！

話鋒一轉，王瑞德也說，唯一能解決這件事的只有黨主席，但鄭麗文從頭到尾形同不存在，沒有任何能力去喬，唯一希望是去北京朝貢習近平，可以說國民黨天下大亂，對民進黨來講形勢大好。

