政治讀新術／早料定陳亭妃會出線！媒體人揭勝負關鍵：賴瑞隆也是這樣贏的

民進黨台南市初選結果今（15）早出爐，立委陳亭妃以2.7個百分點的差距險勝林俊憲，將代表民進黨參選台南市長選舉。對此，資深媒體人王瑞德在《鋒燦》網路節目《政治讀新術》上表示，從林俊憲平時跑地方的表現來看，他早就料中陳亭妃初選會贏，像賴瑞隆會在高雄市長初選勝出，也是因為勤跑基層，所以林俊憲要更認真才有機會。

王瑞德在節目中表示，如果林俊憲過去半年打選戰，能像半個月前一樣認真才會贏。（資料照）

民進黨台南市、高雄市初選備受矚目，台南「憲妃之爭」部分，陳亭妃民調60.8557%，擊敗林俊憲的58.1630%，贏得參選台南市長的門票；高雄「4搶1」部分，賴瑞隆以55.9995%贏過邱議瑩的55.3807%、許智傑的51.9022%、林岱樺50.5986%。

王瑞德在節目中表示，他早就料中台南初選會由陳亭妃出線，雖然陳亭妃在媒體前的曝光，遠遠不如林俊憲，但地方初選要比的是誰更勤跑基層、深入地方，如果林俊憲過去半年打選戰，能像半個月前一樣認真才會贏，「奉勸林俊憲要更認真才有機會」。

針對賴瑞隆在高雄市長初選民調奪得第一，王瑞德分享，他從去年就開始陪同賴瑞隆掃街，當時兩人就是走進菜市場握緊每一雙手，就算攤販的手濕濕的，感到不好意思，他們依然會把兩隻手握緊。

王瑞德說，每次掃街至少都1個半小時起跳，自己到最後全身內衣褲都會濕透，像初選民調前一個禮拜，他陪賴瑞隆車掃了6個小時，早上、下午、晚上都在拜票，比當兵還有硬，勝選是這樣來的。

此外，傳出民進黨有意找竹北市長鄭朝方合作打新竹縣長選戰，王瑞德也分析，國民黨不管派誰出來選，在新竹縣都很可能會輸，因為鄭朝方在竹北市做的實在太好，徐欣瑩、林思銘跟他比民調都輸，所以新竹縣派鄭朝方出戰一定贏。

