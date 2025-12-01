政治讀新術／李有宜退黨內幕曝光！知情人士爆：恐是黃國昌做了「這件事」

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

曾代表民眾黨參選2024新北市蘆洲立委的民眾黨發言人李有宜昨(11/30)宣布退黨，傳出是因為民眾黨主席黃國昌打算在2026三蘆議員選舉推出自己屬意的三蘆區服務處主任周曉芸。對此，時事評論員周偉航今表示，黃國昌只想要推出乖乖聽話的人選，李有宜這種人，顯然不是他要的人。

時事評論員周偉航，翻攝網路節目《政治讀新術》

民進黨立委林楚茵今日擔任網路節目《政治讀新術》主持人，現場也邀請到周偉航、前媒體人馬郁雯、立院榮譽顧問陳柏惟等人。

周偉航指出，周曉芸原本打算參選金門議員，但因為金門太擠，且周曉芸也不是純金門人，只是有長輩在金門，所以周後來又回本島，黨內人士建議，若到民眾黨中央黨部服務，就在黨部附近的選區參選。

周偉航說，民眾黨內部人士透露，周曉芸一開始是前民眾黨主席柯文哲的人，後來黃國昌上任黨主席後被吸收，而黃吸收周的理由也很簡單，周曉芸是女性，看起來乾乾淨淨，這就是黃要的人。

「大家要承認黃國昌有學習能力」周偉航表示，2018年黃國昌在時代力量時，負責新北市議員選舉操盤，推出以男性為主的人選全軍覆沒，後來換到台北市，以時代力量老臣搭配素人，又是全軍覆沒，恐怕黃國昌是為此痛定思痛，現在開始找白白淨淨的，類似女版的新北市副市長劉和然的形象，反正大家也分不出來。

周偉航指出，在立委敗選後仍打算參選三蘆議員的李有宜曾向黨內詢問，為何要安插人到三蘆，畢竟李有宜選立委時拿了8萬餘票，代表有8萬人知道她，為何還讓此事發生？顯然是黃國昌不想要李有宜。

周偉航說，黃國昌覺得李本來是國民黨的，不在他控制之下，而黃國昌需要的是奴才，若非乖乖聽話的人就不要，寧給家奴不給外人。



