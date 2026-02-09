政治讀新術／林宅血案沒那麼恐怖？他驚爆兇手嗆警：屍體要再凌虐一次

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

媒體人王瑞德今(2/9)表示，當年林宅血案真兇曾囂張到打給警方，說要把屍體再凌虐一次，所以警方也在殯儀館成立護屍大隊，帶槍保護，這些人就是惡劣至此，今天還有演員嘻嘻哈哈說沒那麼恐怖？是不會上網搜尋嗎？若有電影院敢上映《世紀血案》，自己絕對抗議，抵制到底。

媒體人王瑞德，翻攝網路節目《政治讀新術》

民進黨新北市議員戴瑋姍今日擔任網路節目《政治讀新術》主持人，現場也邀請到時事評論員周偉航、媒體人林育卉、王瑞德等人。

王瑞德指出，若有電影院敢上映改編自林宅血案的《世紀血案》，自己一定去抗議，永遠抵制到底，他批評，怎麼可以有幾個臭錢，就把社會責任拋在旁邊，把別人血淋淋的悲劇，當作商業電影經營。

王瑞德說，此片的編劇隨便寫，只要寫上虛擬二字，就能口出狂言，胡說八道，影射是台獨先驅史明幹的，就像過去該公司拍攝《幻術》時，影射318槍擊案是前總統李登輝叫人做的，王也忍不住再三批評製片方，有幾個臭錢有什麼了不起？

王瑞德表示，近日還聽到有人說，《世紀血案》導演徐琨華的祖父徐梅鄰是警備總部的發言人，所以對此事可能比較了解，但警備總部就是劊子手，發言人也是助紂為虐的傢伙。

王瑞德指出，當年的陳文成事件中，警備總部約談美國卡內基梅隆大學統計系助理教授陳文成後，陳文成就莫名其妙墜樓死在台大，警總還說陳文成是畏罪自殺、婚外情，殺了人還毀人名節。

王瑞德說，1980年2月27日，林義雄的母親去看望兒子後，出來對媒體說，林義雄遭到刑求，如此而已，就被痛下殺手，還包括林義雄9歲的大女兒、7歲的雙胞胎幼女。

王瑞德表示，當時林義雄的助理田秋堇若早個半小時到林宅，恐怕連田秋堇都會被一起殺掉。

王瑞德透露，自己跑社會線已經40年，看過8百多具屍體，兇手絕非黑社會殺手，比較像特務手法，而警備總部是否直接涉案不得而知，但兇手行兇後在林宅撥打電話，為何監聽的警總卻把檔案銷毀？

王瑞德表示，過去前總統陳水扁說，尹清楓案動搖國本都要查出來，而尹清楓為了自保錄的兩捲錄音帶，一捲在軍法官那裡，結果放在法官上鎖的抽屜內，竟被消磁，送到美國NASA都救不回來。這當然是海軍內部的人、跟兇手有關的人幹的，林宅血案、陳文成案也是一樣。

王瑞德爆料，當年偵辦林宅血案的老刑警自己都認識，兇嫌後來甚至囂張到打給警方，說要把屍體再凌虐一次，因此當時在殯儀館，警方還有護屍大隊，帶槍保護，這些人就是惡劣至此，今天還有人嘻嘻哈哈，說沒那麼恐怖，演員是連GOOGLE都不會嗎？

王瑞德說，林義雄的母親、雙胞胎女兒被殺，卻有人踩在他的傷痛上，拍商業片，自己編劇本，兩個記者隨便講，可以這樣隨便污辱、強加罪名在他人身上嗎？混帳到家。

