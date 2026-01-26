政治讀新術／柯文哲自曝找綠營喬案 連他都忍不住開口：實在太囂張

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

立院榮譽顧問陳柏惟今(1/26)表示， 前民眾黨主席柯文哲近日宣稱找了民進黨立院黨團總召柯建銘，要跟綠營喬《人工生殖法》通過，換軍購案同意，但過去藍白已合作兩年，如今卻找上綠營，是否代表已曾跟藍營談過但卻遭拒絕？他還說，法案交換很合理，但公開拿出來講，實在太囂張。

立院榮譽顧問陳柏惟，翻攝網路節目《政治讀新術》

政治評論員吳靜怡(Grace)今日擔任網路節目《政治讀新術》主持人，現場也邀請到時事評論員周偉航、民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯、陳柏惟等人。

針對前民眾黨主席柯文哲昨日聲稱要跟民進黨喬，用《人工生殖法》換軍購案通過一事，陳柏惟指出，現在沒有藍白過不了的法案，若柯文哲找上綠營，是否代表已曾跟國民黨討論交換，但國民黨拒絕？

陳柏惟說，過去兩年藍白攜手合作，如今柯文哲忽然說去找柯建銘談代孕法案換軍購，那不就代表已經跟國民黨談過，但國民黨不要？

陳柏惟表示，法案交換很合理，但公開拿出來講實在太囂張，也不正常，條例換條例是有的，像民眾黨立委黃國昌的吹哨者協會推的條例，就被國民黨改到四不像。

陳柏惟質疑，柯文哲是否曾拿代孕法案跟國民黨談過交換？談了那些、換了那些？之前是否曾如此交換過？對外都講得義正嚴詞，對內都亂喊價跟菜市場一樣。

