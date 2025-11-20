政治讀新術／柯文哲蓄勢待發？馬郁雯曝「這兩人」悄悄歸隊：等黃國昌卸任立委

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，交保後行蹤低調。不過，民眾黨組織部副主任蔡君婷日前卻貼出一張「柯文哲在中央黨部辦公」的背影照，引發討論。對此，有意代表民進黨參選中正萬華的前記者馬郁雯在《鋒燦》政論節目《政治讀新術》指出，「這兩人正在歸隊」，柯文哲主導民眾黨的感覺已經回來了，等黃國昌卸任不分區立委，大概就會再次站回民眾黨檯面上。

馬郁雯說，現在柯文哲正在蓄勢待發，等著黃國昌不分區立委職務卸任，差不多就會再次站回民眾黨的檯面上。（截自政治讀新術）

蔡君婷日前在臉書上貼出一張柯文哲的背影照，表示自已前面這位老先生，其終身學習的態度與精神，著實令人深感敬佩。而透過畫面中可看到，柯文哲正在使用電腦，查看AI技術本質與國家戰略意涵，值得注意的是，柯文哲身處的位置就是民眾黨中央辦公室，該篇貼文釋出不久後也被緊急下架。

廣告 廣告

王瑞德在節目上指出，柯文哲已經悄悄跑回民眾黨中央黨部辦公，雖然外傳柯文哲沒有介入黨務，但重點不在於他在什麼職位，而是他有多少影響力，柯文哲坐在中央黨部，跟黃國昌四處跟人家見面，兩人的影響力就差很多，黃國昌只是去民眾黨「拜託混口飯吃」，早已沒有任何影響力。

此外，同場來賓馬郁雯提到，柯文哲除了交保出來那天有罵過司法，至今都很安靜，外界都是透過其妻子陳佩琪發的臉書文，才知道柯文哲的近況，但現在柯文哲正在蓄勢待發，等著黃國昌不分區立委職務卸任，差不多就會再次站回民眾黨的檯面上。

馬郁雯表示，柯文哲開始主導民眾黨的感覺已經回來了，像民眾黨團主任陳智菡就分享，柯文哲被羈押時看了很多書，接下來準備要出書，民眾黨副秘書長許甫也透露柯文哲近期有在錄節目，將在12月下旬正式推出，且每週都會播放一集，這兩個資訊顯示，「陳智菡跟許甫正在慢慢歸隊」。

針對黃國昌昨日出席藍白主席會談時，在西裝上別了「KP」徽章。馬郁雯說，代表民眾黨還是非常尊敬柯文哲，加上黃國昌現在又捲入狗仔事件，甚至因貪污案被列他字案被告，柯文哲或許正透過出書、Podcast兩方式回到民眾黨。

更多FTNN新聞網報導

吳怡萱生了！柯文哲、黃國昌獻祝福 另位準媽咪黃瀞瑩喊「排隊中」

「鄭黃會」明登場！柯文哲謹記「藍白合」破局經驗 總結2點提醒

吳怡萱質疑參選有洩密疑慮 馬郁雯反擊：你支持柯文哲貪污、黃國昌政治跟監？

