政治讀新術／柯文哲蓄勢待發？馬郁雯曝「這兩人」悄悄歸隊：等黃國昌卸任立委
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，交保後行蹤低調。不過，民眾黨組織部副主任蔡君婷日前卻貼出一張「柯文哲在中央黨部辦公」的背影照，引發討論。對此，有意代表民進黨參選中正萬華的前記者馬郁雯在《鋒燦》政論節目《政治讀新術》指出，「這兩人正在歸隊」，柯文哲主導民眾黨的感覺已經回來了，等黃國昌卸任不分區立委，大概就會再次站回民眾黨檯面上。
蔡君婷日前在臉書上貼出一張柯文哲的背影照，表示自已前面這位老先生，其終身學習的態度與精神，著實令人深感敬佩。而透過畫面中可看到，柯文哲正在使用電腦，查看AI技術本質與國家戰略意涵，值得注意的是，柯文哲身處的位置就是民眾黨中央辦公室，該篇貼文釋出不久後也被緊急下架。
王瑞德在節目上指出，柯文哲已經悄悄跑回民眾黨中央黨部辦公，雖然外傳柯文哲沒有介入黨務，但重點不在於他在什麼職位，而是他有多少影響力，柯文哲坐在中央黨部，跟黃國昌四處跟人家見面，兩人的影響力就差很多，黃國昌只是去民眾黨「拜託混口飯吃」，早已沒有任何影響力。
此外，同場來賓馬郁雯提到，柯文哲除了交保出來那天有罵過司法，至今都很安靜，外界都是透過其妻子陳佩琪發的臉書文，才知道柯文哲的近況，但現在柯文哲正在蓄勢待發，等著黃國昌不分區立委職務卸任，差不多就會再次站回民眾黨的檯面上。
馬郁雯表示，柯文哲開始主導民眾黨的感覺已經回來了，像民眾黨團主任陳智菡就分享，柯文哲被羈押時看了很多書，接下來準備要出書，民眾黨副秘書長許甫也透露柯文哲近期有在錄節目，將在12月下旬正式推出，且每週都會播放一集，這兩個資訊顯示，「陳智菡跟許甫正在慢慢歸隊」。
針對黃國昌昨日出席藍白主席會談時，在西裝上別了「KP」徽章。馬郁雯說，代表民眾黨還是非常尊敬柯文哲，加上黃國昌現在又捲入狗仔事件，甚至因貪污案被列他字案被告，柯文哲或許正透過出書、Podcast兩方式回到民眾黨。
更多FTNN新聞網報導
吳怡萱生了！柯文哲、黃國昌獻祝福 另位準媽咪黃瀞瑩喊「排隊中」
「鄭黃會」明登場！柯文哲謹記「藍白合」破局經驗 總結2點提醒
吳怡萱質疑參選有洩密疑慮 馬郁雯反擊：你支持柯文哲貪污、黃國昌政治跟監？
其他人也在看
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
劉品言剖腹產「走路非常慢」 連晨翔上前攙扶：我好心疼
劉品言19日宣布產女（連踢踢），老公連晨翔20日為宣傳《舊金山美容院》接受訪問，坦言女兒已經出生幾天，原本劉品言想等狀態好一點，腦子可以思考時再宣布，不過他擔心自己面對媒體會不小心又說溜嘴，礙於之前有前科，因此劉品言答應他在訪問前先曝光，也讓他在訪問時有話題可以聊，不過他依然感到焦慮，他笑說今天出門前跟老婆說：「我真得撐不住！還是今天妳去受訪？我去睡一下！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
孫淑媚曬16歲稚嫩舊照！笑稱車上載「正貨」 網讚：從小正到大
44歲的台語歌手孫淑媚，14歲那年參加歌唱比賽一路過關斬將，隨後踏入樂壇，並於2005年拿下金曲獎「最佳台語女演唱人」。她的好歌喉與親和外型一直深受喜愛，也常在社群分享練歌與工作日常。近日，孫淑媚在臉書公開自己16歲的舊照，並笑說當年公司車子坐起來很平穩，因為車上都載「正貨」。貼文一出，網友大讚她青春時期的神顏，也被她幽默的形容逗笑。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
國寶級帥哥死會！親密擁抱年上美女被直擊 他大方認愛：是我最重要的人
26歲日本男星水上恆司有著「國寶級帥哥」的美譽，出道至今也累積不少戲劇作品，讓觀眾留有印象。今（19日）他遭到媒體直擊在賣場跟另一名女子互動熱絡，對此，水上恆司大方認愛，坦承兩人正在交往。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范冰冰赤腳踩牛糞！「7天不洗腳」嚇壞劇組 他狂嗑60顆蘋果硬撐拍攝
第62屆金馬獎最佳劇情片等8項大獎入圍的電影《地母》，自東京國際影展首映後好評不斷，導演張吉安今天（11/19）專程自馬來西亞來台，與片中「范冰冰兒子」白潤音一起出席記者會。《地母》描述范冰冰所飾演的農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日，晚上則化身解降師替人驅邪避凶。然而一頭消失的水牛，卻暗示著即將到來的詛咒，與那段塵封的過往。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
喬妹回來了！宋慧喬激短澎澎卷髮「重現初戀神顏」粉狂讚：根本洋娃娃
宋慧喬18日公開多張照片，一會兒是短髮、一會兒又是長直髮，展現多變造型。短髮造型的她穿上亮橘針織、祖母綠襯衫、酒紅裙，蓬鬆微卷短髮加上眉上瀏海的造型，散發俏皮又可愛的娃娃感，完全顛覆過去的成熟形象。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
池昌旭《操控遊戲》化身復仇男神 興奮見都敬秀演反派：眼神瘋狂
動作韓劇《操控遊戲》由池昌旭、D.O.都敬秀及李光洙主演，開播以來熱度不斷。池昌旭在日前訪談中表示，得知都敬秀將飾演反派時非常興奮，笑言：「他明明有一雙很溫和的眼睛，但仔細看的話會發現裡面帶點瘋狂，所以更恐怖了。」而李光洙則以囂張、癲狂的演技翻轉搞笑形象，他分享因為角色非常富有、總是瞧不起別人，因此特別練習語氣和說話方式，讓觀眾覺得刺耳又反感，表示「就是要一出場就讓人覺得超討厭」！中天新聞網 ・ 3 小時前
安心亞被爆「阿Ken親送甜甜圈到劇組」！ 超羞反應曝光
集齊這麼多大咖女星，其中闊別台灣電影47年的翁倩玉，導演林孝謙為確保她的體力，還先抽空去看她的演唱會。75歲的翁倩玉看到劇本就心動，發願希望這部片是自己人生下半場新的開始，並幽默表示：「不一樣的是，我現在會說台語了！」而陳意涵的角色，林孝謙說這個角色必須是媽...CTWANT ・ 1 天前
孫淑媚16歲嫩照曝光 自喊是「正貨」網驚嘆：從小美到大！
【緯來新聞網】「金曲台語歌后」孫淑媚近日在社群媒體分享一張16歲時的青澀照片，並配文寫道「青春啊…1緯來新聞網 ・ 23 小時前
裴斗娜來台 驚喜被麵店老闆認出
韓國影后裴斗娜受金馬影展之邀首度來台，不僅將開講「金馬電影大師課」，也會在主演作品《空氣人形》的演員講堂與影迷交流，19日下午出席記者會時，她先用中文「你好」、「謝謝」打招呼。她表示，能受邀參與亞洲具代表性的影展相當榮幸，但接下大師課時其實很苦惱，「我不認為自己算大師，要分享反而更緊張。」但因一直希望造訪台灣、見見台灣影人，所以決定答應邀請。中時新聞網 ・ 14 小時前
金馬獎2025／范冰冰扮醜清牛糞「可以摧毀我的臉」 拜託導演讓她演《地母》
第62屆金馬獎將於22日舉行頒獎典禮，各界都好奇此次以《地母》入圍影后的范冰冰是否會出席，今（19）日導演張吉安帶著演員白潤音出席受訪，他表示范冰冰還在協調工作，「她非常想要來，在記者會之前她還請我跟大家問好，她個人意願非常高，不然她也不會拍我的電影。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前