政治讀新術／柯文哲頻繁發言害黨內大吵架？她分析「雙太陽鬥爭」未來在立院上演

民眾黨日前任命創黨主席柯文哲為國家治理學院院長，引發熱議。對此，曾被民眾黨列為不分區立委的名嘴吳靜怡今（29）日在《鋒燦》政論節目《政治讀新術》揭露背後原因。她分享，柯文哲過去在沒有頭銜的情況下，頻繁在公開場合代表黨發言，在黨內掀起論戰，為了想要名正言順，柯文哲才跟黨主席黃國昌要了一個位子。雖然該職形同虛位，但他就是要實權，而兩人未來的鬥爭，很可能反映在民眾黨立院黨團的走向上。

吳靜怡說，柯文哲近期很常代表民眾黨在媒體前講話，這件事在民眾黨內部掀起論戰，甚至讓黨內一哥、二哥大吵架。（截自政治讀新術）

柯文哲接任民眾黨國家治理學院院長後，他今早接受媒體訪問。針對接任院長是為重掌黨內大位鋪路？柯文哲回應，他早就想開辦「松下政經塾」，主要招募黨員、訓練黨員到成為公職，大家不要想太多。此外，媒體也問到黨內兩個太陽問題，他說，他跟黃國昌一人負責立法院，一人會報南部訓練人才，兩人就是分工合作；藍白合也可能變藍白分，世界上什麼事都有，藍營每個朋友都很玻璃心。

針對柯文哲受訪稱「藍白合」也可能變「藍白分」，吳靜怡在節目中表示，柯文哲用感情形容藍白合，還特別點名國民黨很多人都玻璃心，其實真正玻璃心的是他自己，因為柯文哲非常在乎「他只講1句，你卻回他10句」，如果國民黨拿政治獻金案酸他，他也一定會放在心上。

吳靜怡分析，柯文哲今天之所以談到「藍白分」，就是因為他知道藍白總有一天會分開，所以他根本不在乎有沒有講這句話，但柯文哲就是發現了國民黨的敏感帶，只要被弄一下就會跳出來，所以柯文哲很愛玩國民黨，同時也能幫自己拉高聲量。

吳靜怡也說，最常玻璃心的就是「小粉紅」， 所以國民黨在柯文哲眼裡，就像小粉紅一樣玻璃心，而柯文哲今天的發言也是在警告國民黨，他會繼續讓國民黨人玻璃心，

此外，吳靜怡說，柯文哲近期很常代表民眾黨在媒體前講話，這件事在民眾黨內部掀起論戰，甚至讓黨內一哥、二哥大吵架，有部分的人就認為，柯文哲現在沒什麼頭銜，憑什麼代表黨說話，讓民眾黨主席黃國昌很難做人。

吳靜怡指出，黨內吵翻天後，讓柯文哲想要名正言順，所以才找黃國昌要位子，接任國家治理學院院長，雖然該職形同虛位，但對柯文哲來講就是要管實權，而且他今天受訪也說，未來要去南部開課，其實就是在告訴黃國昌「你管好北部，其他都由他來操盤」。

吳靜怡表示，柯文哲身為國家治理學院院長，未來可能會掌控民眾黨立院黨團未來的走向，但黃國昌知道自己的支持者7成以上自藍營，不能放棄身為小藍的角色，所以他會寧願跟柯文哲爭，也不要放棄在立法院的掌控權，所以兩人鬥爭跟路線差異會在立法院出現。

