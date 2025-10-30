政治讀新術／正國會挺林岱樺惹議！她曝藍白沒派系很羨慕：謝龍介最可憐
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍，日前發文力挺同派系的立委林岱樺戰高雄，引起網友不滿喊「挺不下去」。對此，政治評論員吳靜怡今（30）日在《鋒燦傳媒》政論節目《政治讀新術》表示，其實藍白很羨慕民進黨有派系運作，其中最可憐的是國民黨立委謝龍介，前立委陳以信跳出來後，根本不知道國民黨內有沒有台南市初選。
民進黨高雄市長提名人選預計在明年1月揭曉，黨內包括立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆積極爭取，但林佳龍29日晚間卻突然透過臉書公開支持「不貪不取」的林岱樺，正國會成員包括卓冠廷、王義川紛紛跟進，引起廣大網友不滿留言「要確定欸阿龍」、「太失望了」。
不過，吳靜怡今天在節目上透露，事實上，國民黨跟民眾黨都很羨慕民進黨有完整的初選機制，也很羨慕綠營內部有派系運作，很多政治人物都是前輩帶出來的，像王義川原本是學者，在林佳龍台中市長任內獲聘為交通局長，開始走上政治這條路，「先有林佳龍才有王義川」。
吳靜宜說，然而藍白兩黨都是一人政黨，國民黨內非紅統即正藍，或看背後金主是誰，導致沒人敢出面糾正鄭麗文「他們是中華民國，並非中華民族」，民眾黨內也沒人敢站出來，向黃國昌表明不認同養狗仔的行為。
此外，吳靜宜認為，國民黨沒有派系，最可憐的就是國民黨立委謝龍介，現在馬英九人馬、前立委陳以信跳出來要選台南市，但國民黨中常委並非不是派系代表，而是地方人馬，謝龍介根本不知道國民黨有沒有初選。
