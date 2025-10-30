政治讀新術／民團挺沈伯洋參選！她曝找不到消息來源：有人惡意操作綠營初選
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
身兼外交部長的正國會掌門人林佳龍，昨日發文力挺同派系的立委林岱樺，引起大批網友反彈。對此，政治評論員吳靜怡今（30）日在《鋒燦傳媒》政論節目《政治讀新術》指出，雖然大家能表達各自意見，但昨天有一批帳號在留言區搞分裂，包括罷團群組裡也找不到支持沈伯洋選台北市長的消息來源，有人在故意操作民進黨初選。
林佳龍日前透過臉書喊話高雄人支持林岱樺，同為正國會的王義川也在Threads上分享，林岱樺週六在高雄岡山造勢的相關訊息，貼文下方湧入5000多則留言，其中大多網友抗議「非常失望」、「挺不下去」，甚至留言痛批「王義川是想變王世堅還是高嘉瑜」，暗指王背骨民進黨。
「現在大家看不見的那一隻手最喜歡背骨仔。」吳靜怡在節目裡指出，昨天王義川透過Threads發文挺林岱樺，留言區確實有人喊話不支持林岱樺，但也有一大批帳號入侵留言區搞分裂，高喊「王義川就是背骨仔」、「王義川太讓人失望」。
此外，吳靜怡提及，有媒體報導罷團挺沈伯洋參選台北市長，但如果在罷團群組問是誰支持沈伯洋，卻不知道消息來源為何，反而發現有人故意要搞分裂、製造背骨仔，操作民進黨台北市長選舉。
據《上報》報導，雖然沈伯洋與罷團在726、823慘敗，但同意罷免票在北部各區都超過４成，因此北部公民團體已集結意見，把沈伯洋視為台北市長最佳人選，並向民進黨高層詢問沈伯洋參選的可能性，希望身兼黨主席及總統的賴清德、總統府秘書長潘孟安能把沈列入考慮，讓沈在民進黨10月31日徵召報名截止前，趕上末班車。
