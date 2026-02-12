政治讀新術／江啓臣非北京認可的人？綠議員揭藍白「此前提下」不能自提軍購版本
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
規模1.25兆元的國防特別預算案遲未付委審查，總統賴清德日前喊話在野儘速通過。不過，除了民眾黨將自提軍購案，國民黨立院黨團總召傅崐萁也預告，國民黨將提出自己的版本。對此，民進黨中執委、台中市議員周永鴻今（12）日在《鋒燦》網路節目《政治讀新術》表示，傅崐萁跟國民黨主席鄭麗文都不願放行，只有立法院副院長江啓臣認為應該儘速通過，差別就在「他沒去北京」。
面對國防特別預算案持續卡關，民眾黨、國民黨卻要自提版本，周永鴻在節目上指出，正常程序應該先由行政部門進行提案，等案子交付委員會後，各黨團才能提出對案，接著一併送到委員會討論，「哪有行政院先提出要求，你們不讓政院版本進去，還要自己提出一個（版本），請問你們（藍白）是很知道國防？」
周永鴻指出，國防特別預算並非卓榮泰自己隨便寫寫，而是軍方跟美方經過多次溝通，才討論出政院的版本，但國民黨跟民眾黨連政院版本都沒有看過，甚至院版還沒順利付委審查，就急著要自提版本，當然不行這樣。
周永鴻說，現在都要過年了，中央政府總預算案和國防特別預算案都還未付委審查，目前看起來，國民黨主席鄭麗文、國民黨立院黨團總召傅崐萁都不願放行，只有立法院副院長江啓臣態度軟化，認為預算案應該儘速通過，其中的差別就在「江啓臣沒去北京」。
周永鴻提及，江啓臣過去當上國民黨黨主席時，北京不曾給過他賀電，顯見鄭麗文、傅崐萁都是北京派的，傅崐萁當然聽北京的，鄭麗文則想著趕快去跟習近平碰面，送給北京的禮物當然就是軍購案、總預算案、台美談判15%關稅、232最惠國待遇。
