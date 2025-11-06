政治讀新術／王義川將參戰桃園市長？他分析態度曖昧：地方服務處默默營業

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨桃園市長人選備受矚目，外界看好立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世傑等人，但黨內目前還沒人正式表態。不過，資深媒體人王瑞德今（6）日在《鋒燦》政論節目《政治讀新術》上提出，王義川的服務處近期悄悄開張，為何選在這個時間點成立，不免讓人懷疑與選舉有關。

王瑞德在節目上表示，王義川的態度很曖昧，表面上沒有參選意願，但他的服務處已默默開門營業。（截自政治讀新術）

王義川今日在threads上正式宣布，他的「青山總本部」開門營業了，法律諮詢服務也已經啟動，歡迎大家登記預約，若擔心領取普發一萬元遇到詐騙，可以到青山總本部諮詢。

談及2026桃園市長選舉，王瑞德在節目上表示，王義川的態度很曖昧，表面上沒有參選意願，但他的服務處已默默開門營業，還取名為「青山總本部」，位置就在桃園高鐵站前面，很多人都沒有注意到這個動作，且王義川今天在Threads上公開分享了，此舉將造成綠營內部、國民黨很大的壓力。

王瑞德質疑，王義川去年選立委時不成立，兩個月前不成立，偏偏選在此時此刻成立，原因令人懷疑可能與選舉有關。對此，同場來賓王義川聽聞後笑而不語，只解釋服務處取名為「青山總本部」，是因為地點選在青山路上，加上他的名字是「青山綠川」，不然直接叫服務處很俗。

