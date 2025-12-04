政治讀新術／與居住正義背道而馳？王義川籲勿仇富：黃國昌也不該上台吹牛

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民眾黨主席黃國昌搬離新北汐止老家後，近日被爆住進台北市仁愛路附近的上億豪宅，光是每月的管理費就高達1.3萬元，被質疑過去沒資格主張居住正義。對此，民進黨立委王義川今（4）日在《鋒燦》網路節目《政治讀新術》直言，大家可以不用仇富，黃國昌會賺錢是他的事，有誰不想賺錢？但黃不該站在政治舞台上吹牛、講政府對不起年輕人。

根據《鏡報新聞網》報導，黃國昌一年前搬離新北市汐止老家後，轉移到台北市蛋黃地帶豪宅入住，雖然該豪宅屋齡已經有30多年，但室內空間多達70坪，且位在北市精華地段，因此房子總價驚人，光是每月的管理費就超過1.3萬元。黃國昌則是表示，2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住。

王義川今日在節目上補充，黃國昌很有錢，他太太高翔也很有錢，一定住得起豪宅，柯文哲、陳佩琪兩人都是醫生，在台北市也能買兩、三間房，社會不用苛求他們，因為他們就是有錢人，想必現在網路上的每個人都很想像他們一樣，只是做不到而已。

王義川認為，大家也不用仇富，因為他們能賺錢是他們的事，「但你賺這個錢也不該到處講得很像就是，政府很對不起年輕人，讓大家買不起房子，因為你就買得起啊！你就住得起啊！」他也質疑黃國昌，「你站上那舞台，說政府對不起人民、政府對不起年輕人，那請問你為什麼買得起？你太太為何買得起？」

王義川說，如果黃國昌很有錢，想要住在台北市大安區，要買多少房子、要開什麼樣的車、開幾家公司、賺多少錢，這是你的財能，「每一個人都想賺錢啊，誰不想賺錢」，但黃國昌就不該站在政治舞台上，在那邊吹牛、講居住正義，或叫國家應該怎麼對待年輕人。

