政治讀新術／藍白會談「鄭麗文取勝」？媒體人評黃國昌沒影響力：只是混口飯吃

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白日前舉行主席會談，討論未來合作模式，以及如何協調2026地方大選。對此，資深媒體人王瑞德在《鋒燦》網路節目《政治讀新術》表示，這場座談國民黨主席鄭麗文完勝民眾黨主席黃國昌。不過，他也說，鄭麗文的完勝對大局沒有任何影響，反觀黃國昌早已沒有影響力，民眾黨只有等著被棄保的將來。

資深媒體人王瑞德表示，昨天這場藍白會談，雙方就是各取所需，但黃國昌已經是強弩之末。（截自政治讀新術）

針對藍白黨主席會談，王瑞德認為，鄭麗文一開始的表現很識大體，如果昨天她穿高跟鞋參加會談，個子就會比黃國昌高半顆頭，但鄭昨天只穿了平底鞋現身，一開始的表現就很識大體，雖然鄭麗文發言內容毫無吸引力，卻很平順的完成了整場會談的發言，沒有出任何差錯，所以昨天這場是鄭麗文完勝。

廣告 廣告

不過，王瑞德也說，鄭麗文昨天在會談上完勝黃國昌，但對於大局沒有任何影響，而黃國昌只是去民眾黨「拜託混口飯吃」，早已沒有任何影響力，想跟鄭麗文談藍白合，民眾黨至少要先能拿到15%至20%的票，再去找國民黨談才有力，但現在民眾黨只有8.7%，只有等著被棄保的未來。

王瑞德表示，昨天這場藍白會談，雙方就是各取所需，但黃國昌已經是強弩之末，連大家要去日本力挺高市早苗都要蹭，就知道他有多缺乏舞台。此外，王瑞德也向檢方喊話，記得把黃國昌限制出境，不要讓他在明年2月1日後卸任立委職位後，有機會逃走。

針對黃國昌拋出「聯合政府」概念，提出2026地方選舉可考慮藍白合。身兼節目主持人的立委王義川則分析，鄭麗文根本不會理黃國昌，國民黨副主席李乾隆也講得很清楚就是要看民調，大家就是來輸贏，也賭民眾黨不敢去找民進黨。

針對國民黨中常委何鷹鷺身穿毛澤東衣拍抖音，宣稱台灣早日回歸祖國，遭國民黨停職處分。王瑞德表示，鄭麗文當上國民黨主席後，很多國民黨人對她感到不服氣，且上任後的發言、一舉一動不斷惹出爭議，所以鄭麗文正在想辦法樹立威嚴，告訴大家她是國民黨的黨主席。

更多FTNN新聞網報導

傳話鼓勵黃國昌新北市長選到底？蘇巧慧親上火線回應

直言藍白主席會談很失敗 徐國勇質疑「怎沒談這些」：對國家完全沒有助益

鄭國會談藍白合？吳思瑤贈16字

