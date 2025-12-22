政治讀新術／赴中接旨擋國防預算？他點名翁曉玲：對藍營形象沒幫助

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國民黨立委翁曉玲等人日前赴中近日回台，翁今(12/22)表示，有關國防特別預算，在野黨不會輕易放行。對此，時事評論員周偉航指出，藍委們的赴中行程一定是例行事務，目的就是募款，如今被爆出此行程，翁曉玲一定騎虎難下，會繼續擋預算，但也會強化外界認為藍委就是去中國接旨，長遠來看恐對藍營形象沒有幫助。

時事評論員周偉航，翻攝網路節目《政治讀新術》

民進黨立委林楚茵今日擔任網路節目《政治讀新術》主持人，現場也邀請到周偉航、民進黨新北市議員戴瑋姍、立院榮譽顧問陳柏惟等人。

國民黨立委翁曉玲、葉元之等7人近日赴中國廈門參加台商活動，但傳出現場有台商向北京輸誠，綠營也質疑翁曉玲們是到中國接旨，回台後阻擋國安修法；翁曉玲對此回應是自費行程，只是跟台商噓寒問暖，但國防相關預算會繼續阻擋，在賴政府沒講清楚前，不會放行。

周偉航表示，藍委們的行程會被媒體得知，顯然是藍營內部有人洩露給記者，而翁、葉是朱立倫的人馬，此事曝光後，翁曉玲更拉不下臉，因此會更針對國防特別預算，當中恐怕是計中計中計，大家就繼續看下去。

周偉航指出，翁曉玲們聲稱是到廈門見台商，但大家都知道背後的目的是募款，即便外界質疑非選舉期間不能收政治獻金，民眾黨主席黃國昌也會說這樣子的做法是清清白白，沒有收錢。

周偉航說，對藍委來說，這樣的行程一定是例行事務，翁等人現在也騎虎難下，預算案也會繼續擋，但這也會強化外界認為他們去中國接旨的印象，長遠來說對藍營形象有幫助嗎？也是讓人懷疑。

