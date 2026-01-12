政治讀新術／赴美談關稅只是幌子？他曝黃國昌真實目的

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對民眾黨主席、立委黃國昌率團赴美，並宣稱要跟美方談關稅、國防軍購一事，時事評論員周偉航今(1/12)表示， 有關心關稅的人，都在等美國最高法院針對美國總統川普關稅所將做出的判決，黃國昌現在去美國說要談關稅，難道是去喬美國的大法官嗎？他說，黃國昌此行只有兩個目的，一是看有沒有機會見到美方議員，一是找新的金主。

民進黨新北市議員戴瑋姍今日擔任網路節目《政治讀新術》主持人，現場也邀請到周偉航、前媒體人馬郁雯、立院榮譽顧問陳柏惟等人。

周偉航開玩笑地表示：「黃國昌去美國只有一個目的，就是見川普，若見不到，一定是總統賴清德的阻饒」，接著黃國昌回台後，就會開始鬼吼鬼叫，要賴清德出來面對。

周偉航指出，黃國昌在美國要見到一些目前沒有開會的議員是有可能的，據了解，是在西岸。而黃赴美只有一個目的，就是裝腔作勢，好像來到某個地方很厲害，拍個照，找個川普蠟像拍一拍也可以。

周偉航說，黃國昌這趟行程，飛行來回各一天，中間只停留一天，一般來說，除非能見到大人物，例如川普，否則這趟就可能是去找新的金主，所以黃國昌的這趟行程，可能有安排美方議員見面，又或是新的金主出現。



針對黃國昌聲稱赴美是跟美方溝通國防軍購、關稅等議題，周偉航表示，有關心關稅的人都知道，大家都在等美國最高法院判決，川普向貿易夥伴課徵全面關稅一事是否合法，多數人都認為川普會敗訴，難道黃國昌要去喬美國的大法官嗎？

周偉航指出，黃國昌明明2/1後就沒有立委行程，想去哪都可以，為何要趕著出去？恐怕是2/1後黃會被境管，因此趁還有立委身分時趕快出去。

