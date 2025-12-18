政治讀新術／轟高虹安判決是「司法墮落」 他質疑：這種高院法官能斷人生死？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

新竹市長高虹安涉詐領助理費，二審判決結果大逆轉，高院認定原貪污部分無罪，改依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6個月，得易科罰金。對此，媒體人王瑞德在《鋒燦》網路節目《政治讀新術》痛批，這種司法品質就是台灣司法的墮落，莫怪台灣人不信任司法，一定要司法改革。

高虹安涉嫌利用職務上機會詐取46萬助理費，遭檢察官依貪污治罪條例起訴，去年一審被判7年4月徒刑，同時依法停職其新竹市長職務，但高不服提起上訴，二審高院認定其貪污部分無罪，僅判使公務員登載不實偽造文書罪，而高虹安也在今日正式復職。

王瑞德在節目上提及，民眾黨和黃國昌過去一再痛批，賴清德把政治的手伸進司法裡，如果真是如此，高虹安的判決怎麼會大逆轉？所以從高虹安的判決能知道一件事，「黃國昌就是鬼扯蛋」，當初怎麼說的，現在就應該出來承認錯誤。

王瑞德認為，高虹安的判決就是政治宣判，原以為法官會更不要臉，連偽造文書都判無罪，幸好他還有一點羞恥之心，判他6個月有期徒刑，得易科罰金，但這樣的司法品質就是台灣司法的墮落。

王瑞德批評，這種高院法官可以斷人生死，實在非常可怕，像立委吳宗憲號稱擔任17年檢察官，結果他出來當不分區立委後，大家才知道原來他的表現是這樣，莫怪台灣人民對司法不信任，司法一定要改革。

此外，時事評論員吳靜怡分享，高虹安案不可思議的點在於，其實早在今年5月就有人在討論高虹安案，當時她覺得很奇怪，那個時間點怎麼會有人在討論，結果他就發現有人當時就猜測「高虹安的案子，最後應該是無罪」。

