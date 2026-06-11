政治讀新術／鄭麗文訪美層級異常低調 卓冠廷：就算見議員也不是談軍售

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪美行程，目前正在美東進行訪問。民進黨新北市議員卓冠廷今（11）日說，國民黨這次去一群人，去的是最多的，可是美國這次見鄭麗文的人異常低調。而鄭麗文此行見到參眾議員，有趣的是，目前釋出的訊息都不是談國防、國安，而是選區需求的做項目，「不是鄭麗文『臭彈』（台語，吹牛之意）的講軍售」。

鋒燦傳媒政治讀新術節目，今天由立委王義川主持，來賓包含議員卓冠廷、資深媒體人王瑞德、政治評論員Grace，討論到國民黨主席鄭麗文訪美行程見到的層級議題。

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卓冠廷說，國民黨這次去一群人，是去的最多，可是美國這次見鄭麗文的人異常低調。到目前為止，由於國民黨在多年來跟美國有互動，鄭麗文一定還是見得到一些參眾議員，但有趣的事情是，所有見過的參眾議員出來的訊息，都不是談國防國安，都是談自己的州可以怎麼跟台灣合作。

卓冠廷分析，他認為那些國會議員見的，多數是選區需求，「大於鄭麗文『臭彈』的講軍售」，那些參眾議員其實非常了解國民黨對於軍售立場，但他們自己也有各自選民需求，有希望加強跟台灣的合作，包含能源或農產品各方面，希望能跟在野黨領袖多點合作。

卓冠廷說，「但你什麼時候看過美國參議院多數黨領袖，會跳出來跟大家直接講 自己沒有安排跟鄭麗文見面？就是美國參議院多數黨領袖圖恩」，圖恩的地位就等同於先前立法院民進黨前總召柯建銘、現在的民進黨團總召蔡其昌那樣。

除了鄭麗文訪美議題，近期台北市議會總質詢時，民進黨議員何孟樺、王閔生槓上不請自來備詢台的台北市研考會主委殷瑋，成為網路話題之一。王瑞德對此則說，民進黨台北市議員要狠一點，像王閔生他們對殷瑋太客氣了，「王義川、卓冠廷都在這裡，在台中當局處首長時被趕出去過嘛」，應該要直接把殷瑋趕出議場，並嗆「你什麼東西啊？我在問市長關你什麼事，滾出去！」同時把殷瑋有關的特別費全砍光。王義川也說，自己當年他在台中因為「嘴秋」（台語，意級逞口舌之快），交通局長特別費就被砍過。



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