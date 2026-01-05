政治讀新術／雙柯會助攻總預算案通過？她曝黃國昌態度：頂多就是投廢票

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台北市議員林亮君今(12/22)表示，前民眾黨主席柯文哲拜訪民進黨立院黨團總召柯建銘等人，目的應是想著如何取得最大利益，但相比民眾黨主席黃國昌已完全走向藍營，代表民眾黨內部矛盾是存在的，而民眾黨真的會支持總預算案嗎？恐怕最多就是投廢票。

民進黨立委林楚茵今日擔任網路節目《政治讀新術》主持人，現場也邀請到、政治學者范世平、民進黨台北市議員林亮君、律師黃帝穎等人。

柯文哲上周拜訪民進黨立院黨團，並和柯建銘多有互動，並針對《人工生殖法》、中央政府總預算案討論，林亮君指出，柯文哲和黃國昌的路線截然不同，也相信在民眾黨內互有矛盾，柯文哲的想法是如何取得最大利益，但黃國昌已經走到藍營那邊。

林亮君表示，柯文哲的態度讓綠營部分人士認為可能有所轉圜，但自己對柯文哲這種人是不信的，現在就看2/1黃國昌等人離開立院後，預算案有無不同結果。

林亮君指出，民眾黨現在的雙頭馬車，以及內部矛盾，2026選舉藍白合情勢不明顯的情況下，民眾黨在總預算案上不會退讓，頂多就是投廢票。

林楚茵補充，國民黨有52席立委，民進黨只有51席，若民眾黨8席投廢票，就等於是當幫兇，旁觀者也有罪，狼狽為奸。

