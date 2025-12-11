政治讀新術／馬郁雯爆2類藍委陷入兩難 因高層透露助理費修法「會硬幹到底！」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委陳玉珍拋出「助理費除罪化」法案，包括鄭正鈐、林思銘、謝龍介等28名藍委連署提案，遭質疑是幫同黨立委顏寬恒涉詐領助理費解套。對此，前記者、有意參選中正萬華議員的馬郁雯今（11）日在《鋒燦》網路節目《政治讀新術》透露，其實有些不分區立委、新生代立委不太想連署提案，但黨團幹部的頭卻說「沒辦法，這是上面的意思，看起來會硬幹到底」，讓他們也不敢撤案。

馬郁雯在節目中表示，其實很多國會助理都很生氣修法這件事，連待在國民黨科技立委辦公室的助理都跳起來。（截自政治讀新術）

國民黨中央下令陳玉珍修《立法院職權行使法》，主張立委每月56萬元的補助費可統籌運用，且免單據核銷，引發朝野立委助理不滿，截自今早11點，已有284位助理連署要求撤案，國會助理工會更揚言明天會在立法院抗議。不過，陳玉珍9日卻強調不會撤案。

馬郁雯在節目中表示，其實很多國會助理都很生氣修法這件事，連待在國民黨科技立委辦公室的助理都跳起來，只不過態度比較消極，雖然覺得很不開心，但啞巴吃黃蓮，有苦放在心裡，只能靠民進黨立委的助理幫忙爭取權益。

針對陳玉珍提案修《立法院職權行使法》時，有28名藍委加入連署，馬郁雯進一步透露，她掌握到一個訊息，其實有一些藍委辦公室有兩種類人，一方面不太想簽，但又不敢撤簽，因為下面罵得很厲害，但如果問能否撤案，黨團幹部的頭卻說「沒辦法，這是上面的意思，看起來會硬幹到底」，而這兩類人就是不分區立委、新生代立委。

王義川則痛批，國民黨新生代立委最假鬼假怪，有種黃建豪、羅廷瑋、牛煦庭、廖先翔、廖偉翔等青年才俊跳出來反對，身為國民黨形象牌的洪孟楷也有膽就出來講話。此外，王義川也揭露，今天有一個人轉向了，翁曉玲承認自己有連署，卻又說沒有全部贊成修法內容，令人不禁質疑「你沒有全部贊成，當初還簽連署？」

