政治讀新術／黃國昌住進「蛋黃區」上億豪宅！媒體人諷華麗轉身：誤解居住正義了

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日被爆住進台北市仁愛路附近的上億豪宅，光是每月的管理費就高達1.3萬元，外界質疑與他先前主張的居住正義背道而馳。對此，媒體人王瑞德今（4）日在《鋒燦》網路節目《政治讀新術》嘲諷，大家可能對黃國昌的居住正義有所誤解，他從新北汐止華麗轉身搬到台北市大安，這是一個奮鬥的故事。

資深媒體人王瑞德嘲諷，大家可能對黃國昌的居住正義有所誤會。（截自政治讀新術）

根據《鏡報新聞網》報導，黃國昌一年前搬離新北市汐止老家後，轉移到台北市蛋黃地帶豪宅入住，雖然該豪宅屋齡已經有30多年，但室內空間多達70坪，且位在北市精華地段，因此房子總價驚人，光是每月的管理費就超過1.3萬元。黃國昌則是表示，2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住。

廣告 廣告

前記者、中正萬華市議員候選人馬郁雯今日在節目上直言，如果「居住正義」是從黃國昌口中說出的，那就通通不要信。過去黃國昌新北市汐止老家、5層樓高的透天厝，侵佔國有地非常多年，最初就是由她踢爆的，到現在透天厝被整棟拆光光，所以黃國昌會對她有情緒非常合理。

馬郁雯回憶，黃國昌剛加入民眾黨時，2023年還和「館長」陳之漢一起在凱道舉辦716居住正義大遊行，結果現在卻被媒體披露住在上億豪宅，甚至每月管理費就要1.3萬，「不是說有錢不能住豪宅，只是你平常不要裝的這麼清高」，請小草看清楚了。

馬郁雯進一步提到，凱斯國際公司地點在市政府附近，黃國昌兒女戶籍地登記在李麗娟的白宮大廈家名下，該大廈位在敦化南路上，而近期媒體也披露，黃國昌小姨子高翬已經在大安區仁愛路經營新的安親班，這些地點通通都在台北市精華地段上，所以黃國昌現在被爆出新豪宅在仁愛路附近，真的一點都不意外。

馬郁雯回憶，黃國昌剛加入民眾黨時，2023年還和「館長」陳之漢一起在凱道舉辦716居住正義大遊行。（截自政治讀新術）

主持人Grace補充，有很多人要代表民進黨選議員，為何只有馬郁雯被攻擊的最慘？就是因為馬郁雯在當記者時，黃國昌曾被爆出家中種菜園，竟被鋪上水泥地用來經營停車場，而馬郁雯就是第一位走到黃國昌農地可以種出Toyota的人，於是開始遭受攻擊。

資深媒體人王瑞德嘲諷，大家可能對黃國昌的居住正義有所誤會，他從原本的新北市汐止違建，現在華麗轉身搬到台北市大安區，這是一個奮鬥的故事，一個學者在10年間搖身一變，從要消滅國民黨，到現在竟變成國民黨的小弟。

王瑞德指出，自己查了一下黃國昌過去的財產申報紀錄，房貸債務大約1300多萬，現金存款有150萬，手錶珠寶等收藏約300多萬價值，如果是黃國昌買新豪宅，理論上要先賣掉其他東西，但他娘家很有錢，搞不好豪宅是用租的也不一定。

更多FTNN新聞網報導

民眾黨提名開跑！黃國昌宣布2026議員首波區域 北市現任4區、竹市2區先啟動

黃國昌閉門演講稱「不幫藍營說話」 綠黨團批自我矛盾：難怪黨支持度是個位數

柯文哲交保後首次！黃國昌與柯今晚同台喊準備好了 網酸：準備好去土城？

