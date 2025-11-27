政治讀新術／黃國昌去日本被大咖拒見 名嘴：拜託外交部協助聯絡才見到日本議員
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
台灣民眾黨主席黃國昌率台北市議員陳宥丞及青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流，但有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。名嘴吳靜怡在今天《政治讀新術》中表示，據涉外人士表示，民眾黨最後還是請外交部趕快協助聯絡才見到議員，是日本人基於台日友好，才會歡迎台灣第三政黨來這裡拜會。
黃國昌25日率領青年團訪日，當天下午即前往拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，及自民黨青年局長、眾議員平沼正二郎等人。古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影，不過見不到重要人士，只進到辦公室和辦公桌合影，讓黃國昌被網友嘲諷。
吳靜怡今天在《政治讀新術》中指出，日本的議員見到民眾黨，說的是「我們支持台派」，不是說支持民眾黨，這代表他們民眾黨在外交沒有突破，但是基於台日友好關係，日本朋友當然也歡迎台灣第三大政黨來這邊座談。
至於民眾黨在 2024 選舉時，柯文哲也到日本見到麻生太郎。吳靜怡說，因為那時候有些台商認為有藍白合的可能，所以安排了麻生太郎的私下會談。當時柯文哲還跟台商說「會藍白合啦」，所以是拿藍白合來當商品啊。
吳靜怡質疑，民眾黨立委這麼多人，怎麼只有黃國昌一個人去？她覺得這個事情還算蠻丟臉的。民眾黨有一個慣性，就是當他們民調沒有起色，然後也沒什麼事好操作的時候，就出國。例如柯文哲當時是真正墊底的老三，民調也很差，不知道幹嘛的時候，他就跑出國，現在黃國昌也是，他跑出國。為什麼大家都在談藍白合的時候，黃國昌要出國呢？她認爲黃國昌就是想要告訴大家，他在國際也通，他日文確實還不錯。
吳靜怡說，她還去看陳宥丞的臉書貼文，結果發現照片上有麻生太郎，但仔細看後才發現是血「前次到訪和麻生太郎前首相...」，讓大家以為民眾黨有跟日本大咖見面，有欺騙嫌疑。
