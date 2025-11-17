政治讀新術／黃國昌會救館長嗎？兩人真實關係曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

知名網紅「館長」陳之漢近日遭員工爆料，指證館長私下要求員工跟館嫂發生性行為，甚至拿了來自中國跟澳門的資金。長期與館長友好的民眾黨主席黃國昌以「私事」為由不評論。對此，時事評論員周偉航今(11/3)爆料，表示黃國昌跟館長其實應該不熟，比較像是為了商業需求湊在一起，所以別以為黃真的會去救館長，但若館長還能榨出汁的話，黃國昌還是會利用到底，反之館長也是。

民進黨新北市議員戴瑋姍今日擔任網路節目《政治讀新術》主持人，現場也邀請到媒體人王瑞德、周偉航、立院榮譽顧問陳柏惟等人。

周偉航指出，黃國昌之前就透過媒體人黃光芹去質疑館長親中看法，外界認為黃國昌應該像個男子漢把他兄弟的事扛起來，但那是錯的，黃國昌就是中華民國最知名的俗辣，不但不會扛，想切割時還要透過別人，不敢自己切割。

周偉航說，黃國昌被媒體追問此事時，只說館長都已經說明了，那請問館長說明了什麼？所以千萬別以為黃國昌會救館長、幫館長想方設法。

周偉航也不客氣地講，依他對黃國昌、館長的了解，就算在人前裝的麻吉，其實兩人應該是不熟，比較像是為了商業需求才湊成一對，沒有什麼實質關係。

周偉航表示，若館長還能榨出汁的話，黃國昌還是會去榨，反正能利用就利用到底，反之館長也是，黃國昌想跳船，哪有這麼容易。

