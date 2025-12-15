政治讀新術／黃國昌選新北將被藍綠邊緣化？他獻妙計：學邱毅做這件事保證起死回生

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對2026新北市長選舉，外界關注民眾黨主席黃國昌是否將參選到底，對此，時事評論員周偉航今(12/15)表示，選舉到最後，恐怕大家只會關注藍綠的候選人，黃國昌將被邊緣化，若真的想吸引選民，大概只能學前藍委邱毅，開宣傳車去撞對手的競選總部，只剩這一招，不然就沒其他辦法，畢竟世界很殘酷。

時事評論員周偉航，翻攝網路節目《政治讀新術》

民進黨立委林楚茵今日擔任網路節目《政治讀新術》主持人，現場也邀請到周偉航、前媒體人馬郁雯、立院榮譽顧問陳柏惟等人。

近日傳出黃國昌競選新北市長的看板「新北我來」，已經在板橋文化路一帶的街頭出現，周偉航指出，該路段鄰近板橋火車站，而附近也有販售小吃的市場，相當熱鬧，也是板橋的兵家必爭之地。

周偉航說，該看版之上還有兩處可以掛看版，若黃國昌真的有心，就該三處都掛上，但卻只上這一面，恐是意思一下，沒有真的要選，黃國昌可能是來一下就要走了。

周偉航表示，黃國昌若真的要如前民眾黨主席柯文哲所交辦，那至少競選行程要維持到明年8、9月，製造藍白合彼此互相壓迫的空間。

另針對有部分媒體指稱，根據內參民調，藍營的台北市副市長李四川在新北市長的民調已經遙遙領先黃國昌，黃恐怕出局機率已99%。周偉航說，黃國昌要選還是可以，只是不會當選，就看到時候會不會被柯文著押著去報名。

周偉航指出，黃國昌現在的動作就是要向外界表示自己有在選，但絕對沒辦法當選，未來氣勢恐怕會掉得很快。

周偉航舉例，1998年陳水扁跟馬英九競選台北市長，選到最後，大家都忘了還有一個王建煊也有參選，當時綠營還想幫王建煊拉高氣勢，但王建煊最後還是被遺忘，這次同樣的，2026新北市長，到最後也會只剩蘇巧慧、李四川在選。

周偉航開玩笑地表示，若屆時黃國昌若還想要吸引選民，大概只能學邱毅，開宣傳車去撞對手的競選總部，只剩這一招，不然就沒其他辦法，畢竟世界很殘酷。

