政治豪賭贏了 高市時代來臨

日本首相高市早苗提前改選眾議院，是政治豪賭，但她賭贏了，獲得民意強大授權，有望為自己長期執政鋪路。只不過，高市多半是靠高人氣，而非政策的吸引力，來助力「自維執政聯盟」突破眾院2/3多數，選後她如何將此化為施政動力，考驗才要真正開始。

高市帶領自維聯盟大獲全勝，一雪2年前石破茂執政時「自公聯盟」痛失眾院過半優勢的前恥，今後，眾院運作可望完全按高市的意志走，也將提升高市在自民黨內的凝聚力，有利她在2027年秋季的自民黨總裁選舉中，順利連任。

廣告 廣告

據日媒出口民調，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，有望在眾院奪得356席，而自民黨就可獨拿321席，單獨跨越眾院2/3多數門檻（310席），這將讓日本再現「一黨獨大」局面。

自民黨若最後拿到321席，將會是空前勝利，一舉跨越了多道門檻，包括眾院過半數（233席）、穩定多數（243席）、絕對穩定多數（261席），乃至於2/3「修法級優勢」。

高市也將超越前首相小泉及安倍的紀錄。2005年8月眾院選舉，在「小泉（純一郎）旋風」帶動下，自公聯盟（自民黨與公明黨）共獲327席（296/31）。而安倍二次執政期間，2014年12月眾院選舉，自公兩黨奪得325席（290/35）。2017年眾院改選，自公兩黨也拿下313席（284/29）。但此後，自公聯盟總席次便每況愈下。

而今高市領導新的自維執政聯盟，重奪眾院2/3席次，雖然參議院仍處於朝小野大局面，但一旦參院否決法案，未來眾院將可再次表決通過。高市還可能趁勢推動修憲，以完成前首相安倍的遺願。

在日本，修憲提案需要參眾兩院2/3議員同意，之後在公投中獲得過半數才能通過。而日本朝野都有主張修憲的勢力，在參院結盟並非不可能之事。此次眾院選舉，國民民主黨和參政黨均避免與高市政權全面對立，便為選後合作預留空間。

不過，如《BBC》指出，自去年10月上任以來，高市並非靠具體政策或立法，而是憑藉出色的政治表演，牢牢占據媒體版面。她承諾增加公共支出、抗通膨措施與減稅，卻細節模糊。而生活成本壓力仍是選民最關切的議題，經濟現實很快就會襲來。