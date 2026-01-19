政治豪賭！「大阪雙重選舉」綁眾院改選 日學者示警：維新會恐看輕選民

自民黨總裁高市早苗（右）與日本維新會黨魁吉村洋文（左）簽約組成聯合政府，協議之一就是推動大阪成為日本副首都。路透社資料照



據日本媒體今天（1/19）報導，日本首相今天宣布眾議院解散與改選日程，而外界也關注與眾議院日期綁定的「大阪雙重選舉」，也就是大阪府知事、大阪市長的改選，不過，日本學者分析，這次維新會以「大阪都構想」為選戰主軸，卻沒有仔細說明其利弊，恐怕是輕視選民的行動，不排除維新會在眾議院選舉「遭到教訓」的可能性。

據日媒「每日放送」（MBS）報導，日本首相高市早苗今天傍晚左右，在記者會上正式宣布，將於本週五（1/23）解散眾議院，並於2月8日舉行選舉，日本政界將全力投入提前改選，另外，外界關注的另一項重點，則是大阪府知事、大阪市長的「雙重選舉」，將於眾議院改選的同一天登場，局勢前所未見。

廣告 廣告

本月15日，維新會黨魁、大阪府知事吉村洋文，與副黨魁、大阪市長橫山英幸同時宣布辭職，並表示將在日本國會眾議院大選投票日時，一同舉行大阪府市選舉，主要選戰訴求為：推動「大阪都構想」，讓大阪成為「副首都」。

在MBS節目「よんチャンTV」，記者武田一顯與行政學者中野雅至，一起討論這次的選舉，有關大阪府的雙重選舉綁定眾議院選舉，中野批評：「我了解吉村想推動『副首都』的議題，不過大阪府構想提出至今，利弊未能充分說明，選民過去在痛苦抉擇下否決，如今什麼都沒有解釋，又要拿這項議題來選舉，大家會感到憤怒。」

中野認為：「之所以會這樣做，大概是維新會覺得自己不會輸，就輕視選民，但就像過去大家說的，自民黨如果驕傲自滿就會被選民教訓，這一次可能輪到維新會被教訓，眾議院選舉中不投給維新會的人，或許會增加。」

關於外界質疑，為何選舉日程挑在2月初，武田指出：「從9日《読賣新聞》報導高市政府考慮解散眾議院以來，已經過了10天，應該是考量南韓總統李在明與義大利總理梅洛尼的訪日行程，才會延到現在。」

武田指出：「據我了解，由於公明黨與立憲民主黨強化合作，執政黨擔憂未來可能敗選，才在焦慮中推動眾議院解散。」

本月15日，日本公明黨黨魁齊藤鐵夫與立憲民主黨黨魁野田佳彥舉行會談，確定組成新政黨，隔天（1/16）宣布新政黨的名稱為「中道改革連合」。

眾議院改選在即，日本2026年度的預算案也將受到影響，武田直言：「2月8日舉行選舉後，還要進行『首相指名選舉』，再進入眾議院約1個月左右的預算審議，已經不可能在年度內通過預算案。」

更多太報報導

高市早苗解散國會16天就投票的「閃電戰」 對最近的日本首相是常態

高市宣布眾院改選「再提台灣有事」 批中國經濟脅迫、將修安保三文件

高市宣布23日解散眾院 日本民眾憂「政治空轉」：高物價對策被延後