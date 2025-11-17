【政治進校園？】黑熊教材進大學 沈伯洋「一魚兩吃」引爭議

國民黨前副發言人賴苡任近日在《新聞海景第一排》節目爆料，直指民進黨立委沈伯洋在台北大學開設的「民防與資訊蒐集」通識課程，涉嫌將其在黑熊學院使用的課綱與教材「一魚兩吃」，完整搬入大學授課，引發家長強烈疑慮。

賴苡任表示，該課程內容與黑熊學院如出一轍，包括戰爭史、資訊蒐集、基礎救護與避難技巧，甚至連教具與例行作業方式都一致。他強調，黑熊學院並非政府認證的民防機構，內政部也曾公開否認與其合作，質疑其合法性與專業性。

節目中，賴苡任更指出課堂中還出現教導學生「肉搜」網友的操作手法，並在黑熊學院參訪安排下，可能將學生置於被標記為「台獨民兵」的風險之中。他痛批，這樣的教學模式恐讓學生被政治意識形態綁架，甚至在戰時淪為攻擊對象。

主持人樊啓明也質疑，沈伯洋借調立院期間仍無償講課，形同繞過規範；若真如爆料所述，這不僅涉及職業道德，更可能危及學生安全與教育中立。節目呼籲社會應正視家長憂慮，勿讓校園成為政治灌輸的戰場。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《新聞海景第一排》！

