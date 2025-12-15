政治金流風暴！南韓警方突襲統一教 10 處據點 清查非法賄賂政要

國際中心／程正邦報導

結婚何必曾相識! 南韓統一教徒「盲婚配對」，被視為邪教。

目標涵蓋國際總部 檢方清查賄賂內閣與國會議員

南韓政壇與宗教團體之間潛藏的非法金錢交易疑雲，今日迎來重大進展。南韓警方於今（15）日稍早展開大規模突襲行動，針對統一教（正式名稱為「世界和平統一家庭聯合會」）位於首爾及其周邊地區的 10 處辦公室與相關設施進行搜查。其中包括統一教在首爾東北方、作為該教國際總部的宏偉宮殿式建築。

據《韓聯社》報導，此次警方突襲的重點，在於清查統一教涉嫌向南韓部分內閣成員，以及現任與前任國會議員提供非法金錢的案件。這起重大貪腐案件的風波，甚至牽連到統一教會創始人文鮮明的遺孀、現今的實質領導人韓鶴子。

文鮮明於1954年在韓國創立統一教，自稱是彌賽亞、「真父母」，透過大規模集體婚禮和重新詮釋《聖經》教義聞名。

官員請辭避嫌：總統府呼籲「不分黨派」徹底調查

這場政治金流風暴的衝擊力已經顯現。就在上週，南韓海洋水產部部長田載秀已因此案相關指控請辭。田載秀表示，他的請辭目的是希望專注於駁斥這些他認為不實的指控，並避免相關爭議影響到總統李在明政府的施政運作。

此事件的敏感性，促使總統李在明於上週公開呼籲，就宗教團體與政治人物之間涉嫌存在的非法關係展開深入調查。總統府在聲明中強調，該指示適用於所有政治人物，「無論來自執政黨或在野黨，亦不論其職位高低。」顯示政府決心要徹底清查政治獻金的清白。

統一教方面對此則發表聲明辯稱，該教並未涉及南韓政府指控由單一前任教會官員所犯下的「越權行為」。

統一教會創始人文鮮明的遺孀韓鶴子是現今的實質領導人。

爭議不斷：從安倍遇刺到對前總統夫人的賄賂指控

統一教由文鮮明於 1954 年在韓國創立的基督教系新興宗教，近年來在全球範圍內，尤其是在東亞地區，飽受爭議。目前，該教的實質領導人韓鶴子已捲入另一起法律案件：檢方指控她為換取商業利益而賄賂前總統尹錫悅的妻子金建希。儘管韓鶴子已否認相關指控，但多重法律爭議使統一教的形象持續受挫。

此外，該教在日本社會引發的爭議更為巨大。報導提到，統一教據傳曾受到前日本首相岸信介的支援，長期與日本政界保持聯繫。然而，在 2022 年 7 月，岸信介的外孫、前首相安倍晉三在奈良遇刺身亡，槍手山上徹也事後供稱的行兇動機，正是因為統一教洗腦並掠奪其母親家產，以及安倍晉三親近統一教的立場。這場刺殺案引發了日本社會對統一教與政界關係的巨大爭議，並導致該教捲入多起索償的民事訴訟，更被歐洲、中國及世界多個國家視為邪教組織。

此次南韓警方的突襲行動，將不只是清查單一的金流案件，更將檢視這個國際性宗教組織對南韓政界滲透和影響的程度。

前日本首相安倍晉三於2022年7月在奈良市街頭進行助選演說時遭山上徹也槍殺。山上徹因痛恨統一教榨取其母親家產，認為安倍晉三與統一教關係匪淺，故將安倍視為替罪的目標。(圖/翻攝自PTT)

