政治金童幼稚園黑歷史曝光！「曾咬女老師屁股」 趙少康：她屁股長得好看

趙少康幼稚園黑歷史曝光。（鏡報李智為）

中廣前董事長趙少康今（20日）舉辦新書發表會，會中藍綠白大咖到場祝賀，也有有趣插曲。原來書中趙少康自承幼稚園時曾咬過女老師屁股，主持人王淺秋特別在會上詢問此事，趙只好開玩笑說「我小時候就知道女老師屁股長得好看」。

趙少康新書發表 3黨大咖都來了

趙少康發表新書《七十少年，趙少康的時代現場》，現場請來包含立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民進黨立院黨團總召柯建銘，民眾黨主席黃國昌等人，分別致詞給予祝賀，還談及有意續杯「和解咖啡」。

「政治金童」黑歷史曝光 本人回應了

值得一提的是，韓國瑜致詞完後，負責主持的王淺秋冷不防詢問趙少康說，為何「金童」小學時咬女老師屁股？讓全場頓時哈哈大笑。

趙少康新書發表會大咖雲集。（鏡報李智為）

趙少康聽到後拍拍胸口，不禁苦笑，表示早在昨晚王淺秋就傳訊息問他此事，並強調不是小學而是幼稚園時。趙透露，那時他媽媽只好提了大西瓜，帶他去向老師道歉。

韓國瑜「看小腿」再被提 本人尷尬笑

趙少康也開玩笑說「我只好說，我小時候就知道，女老師屁股長得好看這樣」，讓現場再次哈哈大笑，王淺秋則補槍「所以，韓院長看小腿輕鬆多了」，韓國瑜也露出尷尬笑容。

韓國瑜2020年造勢時曾自爆，小時候因為都在看前面的女同學又白又漂亮小腿，成績因此一落千丈，從最好的班級掉到放牛班。

