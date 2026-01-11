政治陰影籠罩金球獎 「一戰再戰」9項提名領跑

金球獎將於今天(11日)晚間舉行第83屆頒獎典禮，但政治緊張與產業動盪，讓今年的慶祝氣氛顯得格外微妙。好萊塢剛經歷票房表現不佳的一年，且正密切關注華納兄弟影業的未來走向。該公司已同意以約827億美元出售給Netflix，交易仍待監管單位核准，電影業界對於可能對全球戲院造成長遠衝擊感到憂慮。

此外，多數與會影人立場與美國總統川普(Donald Trump)政策相左，近期美國涉入委內瑞拉事務，以及移民暨海關執法局(ICE)在明尼阿波利斯槍殺37歲母親古德(Renee Good)事件，也成為不少人心中的陰影。

法新社報導，政治寓意濃厚的電影「一戰再戰」(One Battle After Another)以9項提名領跑本屆金球獎，被普遍看好有機會奪得音樂或喜劇類最佳影片獎。

這部由李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)主演的荒誕喜劇，描述一名過氣革命者在女兒生命受威脅時再度挺身，是今年影評界關注焦點之一。

此外，李奧納多狄卡皮歐也將角逐音樂或喜劇類最佳男主角獎，對手包括主演「橫衝直闖」(Marty Supreme)的提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)。堤亞娜泰勒(Teyana Taylor)在片中飾演強悍革命者，亦是最佳女配角熱門人選，將與在「凶器」(Weapons)中飾演反派的艾美麥蒂根(Amy Madigan)和在「魔法壞女巫：第二部」(Wicked: For Good)中入圍的亞莉安娜(Ariana Grande)競爭。